Grupo Heineken lança versão da Amstel com baixas calorias

De olho em um público que se procupa com calorias e carboidratos, o Grupo Heineken faz mais uma expansão do portfólio no Brasil.

Depois de trazer a marca Tiger, que ocupa o mesmo segmento que a Amstel na estratégia da empresa, agora é a vez de uma cerveja "light". O grupo lançou nos últimos dias a cerveja Amstel Ultra, que já existe em cinco países e tem 72 calorias a long neck de 255 ml.

A nova aposta da marca tem como objetivo liderar a promissora categoria de cervejas sem glúten, de baixa caloria e com menor teor alcoólico, que atrai cada vez mais a atenção dos consumidores da chamada geração Z. A principal concorrente da empresa, a Ambev, já fez um lançamento parecido. Em abril, a empresa lançou a Michelob, que também tem baixas calorias e carboidratos.

“Você não precisa comprometer uma coisa ou outra, deixar de beber ou consumir muitas calorias. Agora você tem uma cerveja que é low carb e vai ser uma cerveja mais saudável para determinadas dietas. A Amstel já é sem glúten, e agora esta tem menos calorias, mas mantém o álcool, garantindo que as pessoas possam se divertir. Esse produto chega num momento perfeito. As pessoas querem se divertir, mas adiquiriram uma consciência de saúde que é diferente”, diz a diretora de Marketing da Amstel no Brasil, Vanessa Brandão.

Quanto ao gosto, Vanessa descreve "refrescante, mas com leve amargor".

A Amstel tradicional é uma marca que ocupa um espaço entre as cervejas populares e as premium como Eisenbahn Pilsen e a a própria Heineken. Ela é puro malte, mas tem preço acessível, explica Vanessa.

O próprio crescimento do segmento premium (que saiu de 4 para 20% em cerca de 10 anos) ajudou a fazer com que o segmento em que está a Amstel, logo abaixo, crescesse. Isso porque ela também é puro malte.

A executiva também explica por que ela é a marca perfeita para o grupo Heineken lançar uma versão light, já que a empresa poderia optar por outro.

A Amstel se posiciona inspirada na cidade de Amsterdam, capital da Holanda, que é uma cidade conhecida pela diversidade e pela aceitação às pessoas. Por isso é que faz sentido escolher uma marca que tem um aspecto inclusiva para uma versão light.

Segundo a empresa, a nova Amstel é composta apenas por ingredientes naturais, sendo eles: água, malte e lúpulo. No Brasil, é produzida na cervejaria de Itu, em São Paulo, e até o final do ano terá distribuição em todos os estados das regiões Sul e Sudeste.