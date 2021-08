Grupo Heineken abre inscrições para evento contra abuso de álcool

Com o objetivo de trazer mais conscientização a respeito do consumo de bebidas alcoólicas, o Grupo Heineken em parceria com a consultoria de inovação Maker Brands, abre inscrições para a segunda turma do evento Welab by Heineken. O evento nasceu em 2019 e convida jovens de 18 a 24 anos para repensar o consumo de bebidas alcoólicas por meio de uma série de palestras e oficinas. Ao todo, são 200 vagas e as inscrições estão abertas até o dia 10 de setembro.

O principal objetivo do evento é promover habilidades sociais e aquelas ligadas ao empreendedorismo por meio do desenvolvimento colaborativo de projetos. Ao todo, são 13 encontros 100% online e gratuitos, realizados às terças e quintas, das 8h às 10h. Alguns dos temas debatidos são relacionamentos, propósito, trabalho e sentimentos -- tudo isso relacionado ao consumo de álcool.

O evento está relacionado à missão da empresa, de combater o consumo excessivo de bebidas e promover um aumento sustentável de vendas. Hoje, 10% da verba destinada à promoção da marca está relacionada a campanhas de conscientização, segundo a empresa.

A faixa etária selecionada foi segmentada dessa forma porque, a partir de estudos realizados pela Maker, a empresa identificou que um terço desses jovens têm comportamento nocivo relacionado ao consumo de bebidas alcoólicas. Além disso, hoje em dia, quase 70% dos atendimentos de hebiatras (médicos especialistas em adolescentes), são focados em tratamentos de ansiedade, estresse e depressão.

Em busca de tentar reverter esse cenário, a emrpesa co-criou com os jovens o formato do Welab. "Um dos fatores que mais nos surpreendeu foi o quanto eles estavam dispostos a falar sobre a própria vida e trocar experiências, extrapolando a discussão do consumo de álcool em si", diz Carol Romano, psicanalista e líder de estratégia da Maker Brands.

Pandemia

Com a pandemia, o consumo de álcool registoru um aumento drástico no Brasil e nos EUA, como mostra estudo publicado na rede científica JAMA Network no fim do ano passado. Segundo uma pesquisa feita pela Unicamp junto com a Fiocruz e a UFMG, 18% dos brasileiros andam bebendo mais do que antes da quarentena.

Buscando trazer essas questões à tona em reuniões ao vivo, o formato do evento teve que migrar para o digital -- mas a empresa relata que não houve perda relacionada ao conteúdo.

"Para os jovens, o digital é muito familiar. Na nossa experiência, vimos que muitos se sentiram à vontade para falar sobre as próprias experiências, gente de todo o país, o que foi muito positivo para nós", diz Carol.

Apesar de terem poucos resultados quantificáveis até o momento, por se tratar da segunda edição do evento, a empresa tem planos grandes a partir do Welab. Um deles é gerar projetos em parceria com outras instituições.

"Queremos fazer parcerias com universidades e organizações não governamentais. Já tivemos algumas converrsas acerca desse ecossistema e dentro da nossa estratégia, esse é um objetivo a ser seguido", diz Ornella Guzzo, gerente sênior de sustentabilidade na The Heineken Company.

