Grupo Fini anuncia marca corporativa global

Em comemoração aos 50 anos do grupo Fini na Espanha e 20 anos no Brasil, nasce em 2021 a The Fini Company, marca corporativa do grupo que abarca as marcas Fini e Dr. Good.

Como símbolo dessa integração global, o Brasil foi escolhido para liderar o projeto e reunir todas as empresas, com o propósito de unificar imagem, valores e a estrutura para o futuro dos negócios.

De acordo com Andrea Köhler, gerente executiva de marketing Brasil, o novo grupo conecta a herança e a expertise da marca. “Anunciamos, pela primeira vez, o branding do grupo, que nasce global e com o propósito de inventar alegria. A marca chega como catalisadora do crescimento dos negócios e integra a reputação, a credibilidade e a inovação das nossas marcas comerciais”.

Para dar vida ao projeto, o grupo também contou com a FutureBrand São Paulo, consultoria global de branding focada na criação de future-proof brands. No Brasil, a Fini é líder no segmento de candies, e Dr. Good é a primeira linha completa de suplementos vitamínicos em formato de goma. Juntas, as marcas representam cerca de 50% dos negócios do grupo, que cresce no País a um ritmo de dois dígitos por ano, nos últimos dez anos.

Para suportar o crescimento, foram investidos no Brasil desde 2018 aproximadamente R$ 60 milhões em ampliação de fábrica, novos equipamentos e tecnologias. Atualmente, a empresa conta com mais de 1.400 colaboradores, mais de 300 produtos em seu portfólio, 200 mil pontos de venda e 90 franquias.

O plano da The Fini Company para os próximos anos é fortalecer cada vez mais as marcas com a expansão acelerada dos negócios em todo o mundo. “A nova marca abre uma frente de trabalho colaborativo ampliada, que fortalece principalmente as exportações e a atuação em novos mercados e canais”, conclui Donizeti Ferreira, diretor-geral da The Fini Company Brasil.