Gol Smiles une marcas do grupo em campanha de Black Friday com promoções de passagens aéreas

Pela primeira vez, o grupo Gol Smiles uniu as suas quatro marcas - Gol, Smiles, Smiles Viagens e VoeBiz - para lançar uma extensa campanha de Black Friday, com ofertas em passagens e pacotes aéreos, para destinos nacionais e internacionais, além de benefícios com milhas e vantagens para empresas.

"Criamos um conceito e mote únicos, representados pela cor laranja e baseados no propósito do grupo, com promoções específicas para cada marca", diz Carla Fonseca, vice-presidente da Gol e CEO da Smiles, com exclusividade à EXAME.

A ideia, segundo ela, é aproveitar uma das mais importantes datas promocionais do varejo mundial para fazer com que as pessoas viajem mais. "Realmente trabalhamos juntos para encontrar as melhores oportunidades de destinos, tanto no curto quanto no longo prazo, e usando todo o nosso ecossistema."

Para estrelar a campanha “Orange Friday: Essa Friday é Pra Viagem”, o Grupo Gol convidou o ator paulistano Aílton Graça, atualmente, em cartaz nos cinemas com "Mussum, o Filmis", dirigido por Silvio Guindane.

A concepção e o desenvolvimento da campanha, que começou a circular em mídias digitais na última quarta-feira, 22, é fruto de trabalho conjunto do Hub de Criação da Gol, da agência ForAll e da AlmapBBDO, premiada no Effie Awards Brasil 2023.

"Essa foi a nossa grande aposta e tem muita relação com o que o grupo está vivendo agora, de sinergia entre os times pós incorporação da Smiles. Procuramos misturar cada vez mais as equipe, e enxergar oportunidades de trabalhar juntos, para potencializar os resultados, trazendo inovação e benefícios aos clientes", afirma a executiva.

Benefícios aos viajantes

A Smiles Viagens, operadora do grupo, contará com mais de 50 pacotes promocionais, com aéreo e hospedagem, a partir de 650 reais e também ofertas de hotéis parceiros da operadora. Os descontos, que duram até o dia 28 de novembro, contemplam 41 pacotes para o Brasil e nove para o exterior, em destinos como Porto de Galinhas (PE), Bonito (MS) e Buenos Aires (Argentina), com opções para esse ano e para o primeiro trimestre de 2024. Além disso, é possível juntar milhas Smiles ao comprar as experiências.

A Smiles, por sua vez, anunciou cerca de 40 ofertas no programa de fidelidade, que envolvem, entre outros, resgate de passagens aéreas, reserva de hotéis, aluguel de carros, seguro viagem, ingresso para atrações turísticas, além da possibilidade de aderir ao Clube Smiles e ganhar até 15 mil milhas na hora. Há ainda vantagens no shopping Smiles, por meio de parceiros da plataforma.

No Feirão Orange Friday, trechos nacionais saem a partir de R$ 119,90, enquanto a ida e a volta em voos internacionais têm preços que começam em R$ 910,90. Os descontos permanecem vigentes até às 23h59 do próximo domingo, 26. Diversos produtos da Gol também entram em promoção, desde a escolha de um assento mais confortável até o transporte do animal de estimação na cabine.

Na VoeBiz, empresas brasileiras que se cadastrarem no programa de fidelidade, até o próxima dia 28, ganharão 4 mil pontos para serem usados como quiserem. As companhias associadas que comprarem passagens aéreas até o dia 30 de novembro vão receber o dobro do número de pontos em suas viagens corporativas.

Conforme explica Fonseca, os produtos e serviços do grupo estão, de certa forma, conectados, o que em sua opinião é visto com valor por parte do cliente quando se trabalha uma comunicação mais otimizada. A estratégia, segundo ela, tem como foco a ampliação de canais e o relacionamento, por meio de oportunidades mais personalizadas, para aumentar as vendas.

"Está muito alinhado ao momento de crescimento e retomada que a Gol está vivendo. É o começo da alta temporada, um momento importante para a companhia, que bateu recorde de receita operacional (4,7 bilhões de reais) no último trismestre, fruto de um trabalho com inteligencia e parceria com agências", salienta a executiva, que espera um crescimento de 15% a 20% na Orange Friday 2023, em relação à campanha do ano passado.

Carla Fonseca, vice-presidente da Gol e CEO da Smiles

Mais um dia inteiro de ofertas

Outra novidade do Grupo é a realização da Travel Tuesday, data que já existe no calendário de vendas especiais dos Estados Unidose, e que estreia no Brasil no próximo dia 28, com um dia inteiro dedicado à ofertas de viagens.

"Estamos trazendo o conceito pela primeira vez no mercado brasileiro. É a 'última chance' de garimpar ofertas imperdíveis", acrescente Fonseca.