Gkay entra para o casting do Grupo Farol, mesma agência de Luciana Gimenez e Arthur Paek

O Grupo Farol anunciou a entrada de Gessica Kayane, conhecida como Gkay, em seu casting de influenciadores. A criadora de conteúdo, atriz, humorista e empresária passa a compor o portfólio da agência, que já representa nomes como Luciana Gimenez, Boo Unzueta, Arthur Paek, Fausto Carvalho (Jorginho), Luiza Possi, Felipe Torres (Hermes e Renato), MC Hariel e Mari Krüger.

Com mais de 42,8 milhões de seguidores somados em suas redes sociais, Gkay construiu uma carreira multifacetada que transita entre o humor, a moda e o universo do luxo. No TikTok, são 21,2 milhões de seguidores, no Instagram, 20 milhões, e no YouTube, 1,61 milhão de inscritos — números que refletem seu alto poder de engajamento e influência.

"Sou muito grata por ter construído uma comunidade engajada e diversa ao longo dos anos, que me acompanham em cada fase da minha trajetória", diz Gkay. "Entrar para o casting do Grupo Farol representa um novo capítulo na minha carreira, mais estratégico e com foco em parcerias únicas, que estejam alinhadas com a minha essência, com o meu público e com os projetos especiais que estou desenvolvendo para os próximos anos. Estou animada com tudo o que vamos construir juntos", complementa.

Além de criar conteúdo digital, a influenciadora, que nasceu em Solânea, no interior da Paraíba, e tem 32 anos, atua como empresária e comanda a Farofa da Gkay, que comercializa cotas publicitárias de R$ 150 mil a R$ 2,5 milhões.

Em 2025, a iniciativa ganha novo formato: serão três dias de festa no Novotel Recife, com uma programação que inclui uma corrida beneficente – aberta ao público –, um baile de gala e a tradicional Farofa, que se estenderá pelos dias seguintes. A proposta é transformar a iniciativa em uma experiência que combine entretenimento, impacto social e ações voltadas para o público.

Outro projeto de Gkay envolve a criação de uma casa de influenciadores em Campina Grande (PB), cidade que sedia o maior São João do mundo. A iniciativa surge como um hub de ativações e experiências durante as festas juninas.

A casa vai receber criadores de conteúdo e marcas para uma programação intensa de shows, ativações e ações promocionais durante o dia, funcionando como um aquecimento para os eventos oficiais da noite. A proposta é criar um espaço estratégico de visibilidade e conexão entre marcas, creators e o público, capitalizando o alcance massivo de São João, uma das maiores festas populares do Brasil, marcada por danças, comidas típicas e celebrações juninas.

"A chegada da Gkay ao nosso casting representa um movimento que fortalece ainda mais nossa presença nos segmentos de moda e luxo", diz Danilo Basso, CEO do Grupo Farol.

A agência representa atualmente 250 talentos e figura entre as principais do país, ao lado de Spark, Mynd, BR Media, Play9 e Non Stop. Fundado em 2021, o Grupo Farol tem sede em São Paulo e, além da gestão de talentos, desenvolve projetos proprietários como os podcasts Bagaceira Chique, Benja Me Mucho e Jararacas.

"Gkay é um nome com enorme potência de alcance e conexão, e nosso papel será atuar como uma ponte entre ela e grandes marcas, tanto nacionais quanto internacionais, além de apoiar o desenvolvimento e a amplificação de seus projetos proprietários", finaliza Basso.