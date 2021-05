Gil do Vigor agora é também Gil da Vigor e estampa iogurtes da marca

O economista e ex-participante da última edição do reality show Big Brother Brasil, Gil Nogueira, mais conhecido como Gil do Vigor, firmou uma nova parceria com a marca de iogurtes Vigor. A partir de agora, o Gil do Vigor é também o Gil da Vigor.

De acordo com a empresa, Gil passa a ser garoto-propaganda da marca, e também terá participação nas campanhas, decisões estratégias e publicações da Vigor nas redes sociais em parceria com a SunsetDDB, a agência de publicidade da empresa.

Desde a saída do participante do programa, a marca vinha recebendo uma série de mensagens nas redes sociais de consumidores ansiosos pela parceria entre a marca e o ex-BBB. Em resposta, a marca vinha insinuando uma possível parceria que honrasse a coincidência entre o nome da empresa e o apelido do economista.

O encontro que vocês querem mesmo é o Vigor + @gilnogueiraofc, né? Fala aí. 🤪💙 — Vigor Brasil (@VigorBrasil) May 10, 2021

Os pedidos do público motivaram a empresa a criar uma pesquisa mais densa. No mês de abril, a Vigor identificou mais de 15.300 menções à marca associadas ao ex-BBB.



"Ele terá um impacto muito positivo para a imagem da marca. Será uma grande honra poder contar com o talento e o carisma dele para os trabalhos de cocriação de conteúdo para Vigor Grego”, disse, em nota, Pipo Calazans, CEO da SunsetDDB.



"Estou muito feliz com essa parceria. É um momento de muito vigor para mim e para a marca. Nossas ideias se comunicam e acreditamos na força do ser humano em ser vigoroso, em acreditar e perseverar em seus sonhos”, disse Gil, em nota à imprensa.

Para oficializar a parceria, Gil vai ajustar seu nome em sua “bio” do Instagram para “Gil da Vigor”. De acordo com a empresa, em um primeiro momento, Gil vai desenvolver mensagens de conteúdo para a linha Vigor Grego. As peças publicitárias vão mostrar o economista consumindo produtos da linha, com o tema “Esse momento é meu, Brasil”, em uma associação ao seu bordão “Ai, Brasiiiil”.

Essa é a segunda notícia envolvendo o nome de Gil Nogueira nesta semana. Na terça-feira, 11, Gil do Vigor anunciou a contratação pela área de entretenimento da TV Globo, mas ainda não divulgou qual será seu papel na emissora.