Fomentador de negócios digitais, YOUPIX celebra 15 anos

A 7ª edição do YOUPIX Summit, evento focado na indústria de influência nas redes sociais, inicia nesta segunda-feira, 15, e comemora os 15 anos de história do evento que começou discutindo a linguagem dos memes.

Sob o tema “YOUPIX Summit 2021: do Meme ao Negócio”, a programação tem o objetivo de refletir sobre como a internet se tornou protagonista e quais são as perspectivas de futuro para esse mercado.

O evento será apresentado pela agência ViU Hub, da Globo, e será gratuito e virtual.

Serão cerca de 56 palestras, com mais de 100 convidados durante três dias de evento. Entre os participantes estão Preta Gil (“Meu corpo, minhas regras: mas será que o corpo é meu mesmo?”) e Lumena Aleluia (“Manual de boas práticas da militância: será que existe?”). Lucas Rangel vai fazer um react ao vivo dos memes que mais fizeram sucesso nos últimos 15 anos. Já Esse Menino, Raphael Vicente, Pepita e Fayda Belo participam do Creator Talks, um bate-papo de 20 minutos.

A convidada internacional Amber Venz Box, presidente e co-fundadora da LTK, plataforma de monetização de conteúdo, falará sobre “O futuro da Creator Economy”, a importância do criador de conteúdo saber o seu valor e como ele pode tirar melhor proveito das ferramentas de monetização. Já Patricia Muratori, diretora do YouTube, fala sobre o formato de vídeos curtos na vertical e a estratégia por trás do YouTube Shorts.

Estão previstas ainda debates como “A sustentabilidade na influência e na moda”, com André Carvalhal, consultor em comportamento e sustentabilidade, Mônica Benini, designer de joias, modelo e influenciadora, e representantes das Riachuelo, Marcella Kanner, do time do Instituto, e Thainara Cazelli, responsável pela área de influência da empresa.

Destaque também para o painel “O conteúdo é o futuro do varejo?”, com Bia Granja, fundadora da YOUPIX, Pedro Alvim, gerente de redes sociais e marca Magalu, Alexandre Ottoni, do Jovem Nerd, Manuela Bordasch, do Steal the Look e Domingos Hypolito, do Canaltech.