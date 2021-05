Fiat aposta em BBB, influenciadores e websérie para divulgar novo SUV

Base de Argo: novo SUV é feito sobre a mesma estrutura do compacto da Fiat Base de Argo: novo SUV é feito sobre a mesma estrutura do compacto da Fiat

A Fiat lançará o primeiro SUV criado pela marca aqui no Brasil ainda neste ano. E, para a divulgação do modelo, a marca preparou uma série de ações: da aparição na final do Big Brother Brasil – que rendeu até prêmio à vencedora Juliette – e uma websérie para espectadores “destravarem” informações com engajamentos. Só que, agora, a receita será apostar nos influenciadores.

Por enquanto, o nome não está definido. E caberá ao público decidir entre três opções (Domo, Tuo ou Pulse), que serão apoiadas pelas torcidas de Cleo Pires, Hugo Gloss e Sophia Abrahão. Por enquanto, a data de revelação não está definida, mas o batismo deverá acontecer nas próximas semanas. Como no reality show da TV Globo, a votação será realizada apenas pela internet.

Na estratégia de lançamento, a Fiat incluiu o modelo – que até então era inédito – no último almoço do BBB 21, com direito à opinião dos participantes de qual deveria ser o nome escolhido. Também houve a divulgação de um QR Code com o link da enquete durante a transmissão da final. Todo o projeto digital do Progetto 363 (como é chamado por ora) está baseado na gamificação.

Quem está por trás do plano de divulgação é a agência norte-americana Leo Burnett Tailor Made, que também tem escritório no nosso país e já produziu outras campanhas para o Fiat, como o Mobi Trekking e Argo, por exemplo. Em breve, terá início uma nova fase para a publicidade, com direito a um filme que ainda está sob segredo e ativações até a chagada às lojas, no fim de 2021.

Reality show: até mesmo o nome será decidido pelos espectadores

Feito sobre a mesma plataforma do Argo, o Progetto 363 representa um desafio ao fabricante, pois tem a missão de emplacar no disputado segmento de SUVs. Para subir de categoria, o estreante mudou toda a dianteira e também recebeu visual atualizado na traseira. E, para disfarçar a origem de compacto (que fica clara nas laterais), há apliques de plástico para parecer mais elevado.

Entre os detalhes já revelados pelo fabricante, o futuro lançamento terá equipamentos inéditos entre os modelos da Fiat no mercado brasileiro, como sistemas de condução semiautônomos – capaz de acelerar e manter distância em relação ao veículo à frente por conta própria –, faróis com iluminação de LED e o motor turbo bicombustível que não teve os detalhes técnicos antecipados.

