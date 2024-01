Fenômeno Bia Haddad: tenista fecha novo patrocínio (agora, com a Adcos)

Bia Haddad Maia é sucesso dentro e fora das quadras. Após fechar patrocínio com a Asics, a tenista profissional, que venceu mais uma partida no Australia Open, nesta quarta-feira, 17, se uniu, agora, à Adcos, empresa brasileira do segmento de dermocosméticos.

A paulistana, número 1 do Brasil, semifinalista do torneio de Roland Garros e a primeira brasileira a figurar entre os dez primeiros do ranking da WTA em 2023, destaca-se como uma atleta de excepcional talento e conquistas significativas nas quadras. Não por acaso, muitas marcas querem ter sua imagem atrelada à da jogadora.

Em um curto período de tempo, Bia, que mantem parceria com o Itaú Personnalité, em contrato até o fim de 2025, fechou ao menos seis acordos com grandes marcas, sendo duas renovações, Prudential do Brasil e Engie Brasil Energia, e quatro novas assinaturas: Asics, Bauducco, Chevrolet e Tiffany. Esta última, inclusive, a transformou na primeira atleta brasileira a assinar com a empresa norte-americana de jóias de luxo em toda a história.

Em comunicado, a Adcos informou que a nova aliança visa unir a excelência da Bia Haddad com a expertise da empresa, que é desenvolvida e recomendada por dermatologistas, com o objetivo de conscientizar a população sobre o uso de produtos de qualidade e com eficácia comprovada, especialmente formulados para a pele brasileira.

"O patrocínio à atleta reforça a importância do uso diário de protetor solar para proteger a pele contra os raios solares, principalmente a radiação ultravioleta, e prevenir contra o câncer da pele, o tipo de maior incidência no país."

Para Ivan Martinho, especialista em marketing esportivo e professor na área pela ESPM, o anúncio da chegada de Adcos e Tiffany como patrocinadoras de Bia Haddad abre uma nova frente de possibilidades para o esporte feminino. "Depois de Louis Vuitton com a skatista Rayssa Leal, liga o radar de outras marcas de prestígio sobre a força de embaixadoras como pilares importantes de construção de marca", destaca.

Na visão de Fábio Wolff, sócio-diretor da Wolff Sports e especialista em marketing esportivo, Bia vem conquistando muitos fãs com seu jeito carismático, humilde, simples e discreto de ser. "Para o bem do tênis, torço para que o fenômeno tenha um efeito positivo para o mercado, ou seja, que os responsáveis saibam aproveitar melhor esse momento do que foi realizado na época do Guga."