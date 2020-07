Fazenda Futuro passa a vender prato vegano no iFood a partir de R$ 14,99

A fabricante de carne vegetal Fazenda Futuro anuncia a venda de pratos pelo iFood com preços a partir de 14,99 reais. A novidade faz parte da modalidade Loop, que oferece comida caseira estilo marmita.

“Nós temos um propósito de mudar a maneira como o mundo come carne. Fomentar o mercado de carne a base de plantas não é somente sobre ter mais opções disponíveis, mas também preços coerentes”, diz Marcos Leta, fundador da Fazenda Futuro. Com pouco mais de um ano a empresa tem 6.000 pontos de venda no Brasil.

A refeição é preparada por restaurantes parceiros do aplicativo está disponível de segunda a sexta, em opções de pratos fechados. Não há um cardápio fixo e as receitas são oferecidas em diferentes dias da semana. Para este início de parceria, a marca desenvolveu seis delas totalmente veganas.

Entre as opções estão o Arroz Carreteiro ou a Feijoada com linguiça da Fazenda Futuro, já com a carne moída há opções entre Quibe de Forno, Lasanha ou Parafuso à bolonhesa. Também é possível optar pelo Futuro Burger 2.0 na versão à milanesa.

Até o momento, a parceria conta com atendimento diário limitado e em alguns bairros de São Paulo. A tendência é que o raio de entrega aumente.

Concorrência

Na última semana, a fabricante americana de carne com base vegetal chegou ao Brasil na rede de supermercados St. Marche com três produtos disponíveis.

O Brasil é o terceiro maior mercado em consumo de proteína animal, o que faz com que empresas como a Beyond Meat, e a brasileira Fazenda Futuro, vejam potencial no crescimento do consumo da carne vegetal, segundo eles com gosto e aparência de carne, e com um apelo de sustentabilidade.