Facebook lança calendário inclusivo após ver mais eficiência nos anúncios

A empresa de tecnologia Facebook acaba de lançar um calendário que, a cada início de trimestre, trará as datas, comerciais e não comerciais, com insights para que as empresas e marcas mantenham uma comunicação mais diversa e inclusiva com o objetivo de gerar mais representatividade e empatia com seus clientes e novas oportunidades de negócio.

A iniciativa faz parte do Ads for Equality. Com pouco mais de dois anos desde sua criação, o programa já produziu 18 cases junto a empresas, principalmente com marcas do segmento de bens de consumo, onde os estudos e testes comprovaram que propagandas mais diversas feitas nos aplicativos do Facebook geraram um incremento nos resultados de brand awareness e intenção de compra.

Ou seja, na prática demonstraram a causalidade entre o aumento da representatividade em campanhas e potencial geração de novos negócios para as empresas. Um exemplo é o case da Jeep, que preparou uma campanha para apresentar seu carro, o Renegade 2019, combinando o protagonismo feminino e masculino. Entre os resultados estavam 28 pontos de aumento em lembrança de marca, 7,5 pontos de aumento em reconhecimento do produto.

Segundo o Facebook, a representação simbólica é uma questão central nessa atuação, pois é a forma como grupos de pessoas são representados na publicidade. Essa representação impacta na percepção da sociedade em relação a esse grupo, e constrói a narrativa de quem são eles na cultura.