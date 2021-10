Extra: cervejas, vinhos e cafés com 50% off todos os finais de semana

Com a chegada de outubro, a varejista Extra anuncia promoção: cervejas especiais, vinhos e espumantes importados e cápsulas de café (menos as marcas Illy e Starbucks) estarão com 50% de desconto na segunda unidade todos os finais de semana, sem previsão de encerramento da dinâmica promocional.

A promoção, que passa a integrar o calendário fixo de ofertas da rede a partir desta semana, é válida para compras nos mais de 690 pontos de venda da marca nos formatos Extra Hiper, Mercado Extra e Mini Extra, além do app e site ClubeExtra.com.br.

A oportunidade é exclusiva para os mais de 15 milhões de clientes que fazem parte do programa de fidelidade gratuito Clube Extra e, para ter acesso ao desconto, é necessário ativar os cards de ofertas na seção “Meu Desconto” do app.

Depois, basta fazer as compras dos itens selecionados para a dinâmica e o valor da promoção será abatido no valor final da compra, quando o cliente se identificar com o CPF cadastrado. Para fazer parte do Clube Extra, basta realizar o download do app nas lojas Google Play ou Apple Store de maneira prática, rápida e gratuita e realizar o cadastro.

Veja algumas promoções para este final de semana:

Cervejas especiais

Cerveja Baden Baden Cristal 600 ml | a unidade sai por R$ 9,74 nesta promoção

Cerveja Black Princess Miss Blonde 600 ml | a unidade sai por R$ 11,24 nesta promoção

Cerveja Patagonia Amber Lager 740ML | a unidade sai por R$ 11,99 nesta promoção

Cerveja 1959 Pilsen Puro Malte 500 ml | a unidade sai por R$ 8,62 nesta promoção

Vinhos e espumantes

Vinho chileno Três Medalhas Cabernet Sauvignon | a unidade sai por R$ 21,50 nesta promoção

Vinho português Dom João I | a unidade sai por R$ 16,50 nesta promoção

Vinho português verde Casal Garcia |a unidade sai por R$ 35,00 nesta promoção

Cápsulas de café