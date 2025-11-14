EXCLUSIVO: Heineken lança cerveja que parece drinque para o verão

Os dias quentes de verão pedem bebidas mais refrescantes. E isso vale para as cervejas. A Heineken está lançando para esta estação a Lager Spritz, um rótulo que, como diz o nome, traz ainda mais frescor para a suave família de cervejas.

O nome é uma referência ao estilo spritz, coquetel de origem italiana feito com espumante, água com gás e gelo, que se tornou símbolo de celebração e do espírito do verão. A Heineken Lager Spritz vem com infusão de botânicos e tem 6% de teor alcoólico, mais ou menos a média do teor do segmento lager.

A marca recomenda um ritual próprio de consumo, que é servir a novidade em copo diferente do tradicional, com gelo e uma fatia de laranja. A proposta é bastante diferente dentro da categoria de cervejas.

A Heineken Lager Spritz estará disponível a partir de dezembro em bares selecionados de São Paulo, Rio de Janeiro e Florianópolis. A empresa não confirma se a cerveja seguirá no mercado depois desta temporada e em outras praças. Uma versão parecida, em edição limitada, foi lançada neste verão europeu, de junho a outubro, em três regiões da Itália.

"Experiência além do paladar"

“Mais do que lançar um novo rótulo, a Heineken busca reforçar o compromisso em oferecer ao consumidor uma experiência que vai além do paladar”, diz Elbert Beekman, gerente de marketing da marca Heineken no Brasil. “E a Heineken Lager Spritz traduz a essência de estar à frente das tendências e propor novas possibilidades dentro do universo cervejeiro, sempre com qualidade e propósito.”

O Brasil é o maior mercado global da Heineken. O grupo chegou ao mercado nacional em maio de 2010, após a aquisição da divisão de cerveja do grupo FEMSA. Em 2017, fortaleceu a presença no país com a aquisição da Brasil Kirin, consolidando-se como o segundo maior player do mercado brasileiro de cervejas.

O portfólio da companhia inclui marcas como Heineken, Amstel, Amstel Ultra, Eisenbahn, Eisenbahn Unfiltered, Sol, Baden Baden e Blue Moon. O verão é tradicionalmente a temporada forte de consumo de cervejas no país. A empresa não considera a Lager Spritz como um RTD (ready to drink), segmento que já vem sendo explorado pela concorrência. Por enquanto, trata-se de uma cerveja. Ainda que tenha cara de drinque.