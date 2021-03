Evino aposta em drinks com vinho em latas e lança nova marca

A Evino anuncia o lançamento da Vibra!Drinks, marca drinks com vinho em lata prontos para beber. A novidade chega depois do lançamento, em 2020, das marcas Vibra! e Vivid Rosé, que tiveram mais de 30 mil latas comercializadas em quatro meses.

Quer deixar de ser funcionário e começar a empreender? Encurte caminhos com o curso Inovação na Prática

O primeiro drink em lata lançado é o Vibra! Bellini,uma bebida de vinho branco com suco de pêssego, com latas por R$16,90 a unidade e R$14,90 no kit. A Vibra! Drinks contará, por enquanto, com duas outras bebidas e o próximo lançamento está previsto para maio.

"O vinho em lata é uma tendência no mundo, principalmente entre os jovens, e tivemos uma grande receptividade do brasileiro com nossa primeira marca própria lançada neste formato", diz Eduardo Souza, co-presidente da Evino. "Acreditamos que o público também aceitará a proposta de drinks com vinho em lata, pois é uma maneira fácil de levar e consumir a bebida".

Assim como a linha original, o cultivo das uvas e produção da bebida final é feita pela vinícola Góes, fundada em 1938, no interior de São Paulo. Os ingredientes são misturados em tanques de aço inox para manter o caráter frutado e fresco dos líquidos e depois envasado em lata.

"Com o Vibra! Drinks esperamos também ampliar para o público amante de drinks que devido à pandemia deixou de frequentar bares e restaurantes", diz Souza.

De 0 a 10 quanto você recomendaria Exame para um amigo ou parente?

Clicando em um dos números acima e finalizando sua avaliação você nos ajudará a melhorar ainda mais.