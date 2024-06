Evento reúne executivos de grandes marcas para debater o futuro das parcerias

Responsável por parcerias bem conhecidas no mercado, como Tok&Stok e Maizena, DJ Alok e Free Fire e Reserva e Heinz, Tatiana Oliva fundadora e CEO da Cross Networking, também sócia da Holding Clube, reunirá lideranças de grandes empresas, como Unilever, Grupo CRM, JBS e Ambev, além de referências na indústria da comunicação e do marketing, para discutir o futuro da parceria, bem como seu impacto nos negócios e nas relações entre marcas, públicos, mídia e consumo.

O evento será realizado nesta terça-feira, 25, a patir das 9h, na Link School, em São Paulo. Na ocasião, ainda será lançado o Dia Nacional da Parceria. A EXAME mediará o segundo painel, que tem como tema: 'A Transformação da Parceria - Quanto vale uma fidelização de clientes após uma Crossability?'.

“Com 15 anos trabalhando na área, sinto que precisamos avançar na direção da profissionalização das parcerias, como oportunidades de criar negócios que sejam estratégicos e eficazes para todos os lados. É o que chamamos de Crossability, um conceito que criamos para construir uma cultura de integração de forças e acelerar resultados, em busca da evolução das empresas e seus profissionais", diz Tati Oliva, idealizadora do evento.

O debate contará com quatro painéis ao longo da manhã, sendo três deles focados em conversas estratégicas sobre os temas de fidelização de clientes após parcerias, valores alinhados entre marcas e pessoas, e a importância das conexões como agentes de mudança social.

"O Dia da Parceria vai além de mim, é sobre o nós. Precisamos de um mundo mais parceiro, com uma união mais sincera, na qual cada um entenda o que o outro precisa em várias esferas da vida. Quero mudar o jeito que as pessoas enxergam a parceria”, destaca Oliva.

Sob mediação e condução das jornalistas Juliana Pio (EXAME) e Lana Pinheiro, e da empresária Ju Ferraz (sócia-diretora da Holding Clube), os debates contarão com nomes, como Carolina Riotto, CMO de Nutrition Brasil da Unilever, Rodrigo Vicentini, head da NBA no Brasil, as cantoras Duda Beat e Negra Li, Gabriela Comazzetto (head de Global Business Solutions do TikTok Latam), Hortência Marcari (campeã mundial de basquete), entre outros.

Programação

9h até 09h30: Café e networking

9h30: Painel I - A Tríade da Crossability com Tati Oliva, Fundadora e CEO da Cross Networking e sócia da Holding Clube

10h: Painel II - A Transformação da Parceria - Quanto vale uma fidelização de clientes após uma Crossability?

11h: Painel III - Marcas e Pessoas: Qual a importância de se alinhar valores ao planejar uma parceria? A relação entre influência e consumo e como usar o crossability a favor de todos.

11h45: Painel IV - O legado da Crossability. A importância das conexões, marcas e creators como agentes de mudança.

Serviço