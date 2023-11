Eudora une top models dos anos 2000 e tiktokers para lançar o movimento #StartwithMake

No dia em que se inicia o São Paulo Fashion Week (SPFW), a Eudora, do Grupo Boticário, convidou Izabel Goulart, Daniela Cicarelli, Pathy de Jesus, Fluvia Lacerda e Fernanda Motta para uma ação inusitada no evento de moda. As modelos marcaram presença na primeira fila do desfile da SAU, marca cearense de beachwear e resortwear, realizado nesta quarta-feira, 8, 'vestidas de make', ou seja, maquiadas e usando somente roupa preta.

A ação faz parte do movimento #StartwithMake (comece pela maquiagem, na tradução), criado pela marca em parceria com a Zmes, que busca elevar os produtos de beleza ao mesmo patamar das roupas durante a produção de um look.

A ideia, segundo Marcelo Tripoli, CEO da Zmes, é convidar as pessoas a se arrumarem iniciando pela maquiagem. "A Eudora é uma marca que está cada vez mais ligada ao mundo da moda, por isso transformamos a famosa #GetReadyWithMe (ou #GRWM), que tem milhões de visualizações nas redes sociais, especialmente no TikTok, em #StartWithMake, e conectamos ao universo do SPFW", explica Tripoli.

Encontro de gerações

Pouco antes do desfile, a campanha promoveu um encontro entre diferentes gerações da moda e da beleza brasileira ao reunir as modelos e as influenciadoras Maitê Faitarone, Catarina Tourino, Mirella Qualha e Carla Ortiz na suíte presidencial do hotel Tívoli Mofarrej, inaugurando as ativações propostas pela marca para o SPFW.

As tiktokers recriaram maquiagens de desfiles marcantes das top models nos anos 2000, trazendo um olhar atual para as makes e gravando o conteúdo em formato de #GRWM.

Em seguida, foram levadas para, de surpresa, encontrarem as modelos, que eram produzidas por um time de experts liderado pelo beauty artist Lavoisier. O encontro foi registrado pelo fotógrafo João Viégas.

As influenciadoras também marcaram presença no SPFW, que é patrocinado pela Eudora. A top Izabel Goulart ainda abriu o desfile da SAU, usando uma peça da coleção cápsula desenvolvida em parceria com Eudora.