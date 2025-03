Esse profissional ganha mais de R$ 20 mil por mês – e revela segredo número 1 para chegar ao topo

Com salários que ultrapassam os R$20 mil por mês, o cargo de CMO (Chief Marketing Officer) é o objetivo de quem busca posições de liderança.

Esse profissional é o responsável por desenvolver, implementar e supervisionar as estratégias de marketing necessárias para o crescimento da empresa.

Mas o que realmente diferencia aqueles que chegam ao topo? Para responder a essa questão, um estudo da The CMO Club entrevistou 22 executivos de marketing de diferentes setores e revelou quais competências foram essenciais para que eles chegassem ao topo. Veja, a seguir, quais são.

As qualidades que definem um CMO

Para um conjunto complexo de funções, os CMOs entrevistados listaram diversas habilidades. Confira os destaques:

1. Fortes habilidades de comunicação

O marketing tem como base a comunicação. Seja na mensagem de marca, na promoção de produtos ou no relacionamento com consumidores, não haveria marketing sem a habilidade de se comunicar.





"Comunicar-se efetivamente é uma das coisas mais importantes que você pode fazer além de definir um norte e a estratégia para sua equipe. Você pode ter a melhor estratégia do mundo, mas se você não a comunicou e gerou adesão de seus colegas em todo o negócio e do CEO, então realmente não importa" Tara Robertson, CMO da Bitly

2. Perspicácia financeira

CMOs bem-sucedidos entendem que marketing é um investimento que precisa gerar retorno. Afinal, no final do dia, é o saldo em caixa que conta.

"Muitas vezes, há a percepção de que o marketing é uma despesa empresarial, mas os líderes bem-sucedidos precisam justificar os gastos com marketing como um investimento" Fern Pucheu, CMO da Endeavor Streaming

Por isso, o executivo de marketing deve saber tomar decisões orçamentárias, fazer análise de ROI e alocar de recursos a fim de otimizar gastos e avaliar a lucratividade continuamente.

3. Mentalidade analítica e objetiva

A criatividade segue sendo essencial, mas decidir com base em dados é o que diferencia um líder de marketing.

"É necessário olhar para os fatos, não para o que você 'pensa' que é certo" Kate Mitchell, CMO da Majestic Steel

É preciso saber olhar para as métricas para permanecer objetivo, discernir padrões e prever tendências é crucial para medir a eficácia das campanhas de marketing. Não há estratégia sem dados.

4. Agilidade e resiliência

"O marketing é uma indústria de ritmo acelerado e nunca há um dia que seja igual ao outro. Esteja disposto a mudar" Josh Gerber, CMO da Ohana Growth Partners

Nessa dinâmica, a agilidade e resiliência garantem que o CMO possa mudar estratégias rapidamente, realocar recursos e aproveitar tendências emergentes. Por isso, Kathy Bryan, da Electives, afirma que “o marketing está sempre evoluindo, o que significa que os líderes de marketing devem estar continuamente pesquisando, estudando e aprendendo”.

Curso sobre marketing por R$ 37

É preciso adaptabilidade e resiliência, mas, antes de tudo, uma base sólida dos conceitos de marketing torna todo profissional mais preparado para os desafios que estarão por vir.

