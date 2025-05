Essa tecnologia se tornou uma aliada estratégica para ROI e inovação no marketing corporativo

Com a promessa de unir inovação e retorno sobre investimento (ROI), a realidade aumentada (RA) vem deixando de ser um conceito futurista e se consolidando como uma tecnologia prática, acessível e altamente estratégica no marketing corporativo. As informações foram retiradas de Neil Patel.

Empresas médias descobrem potencial financeiro

O uso de RA está crescendo entre empresas de médio porte, que perceberam o potencial da tecnologia para alavancar conversões, reduzir custos com devoluções de produtos e diferenciar-se em mercados saturados.

Ferramentas como Spark AR, WebAR e Shopify AR permitem criar experiências imersivas com custos baixos e sem a necessidade de grandes equipes de TI, tornando o uso da tecnologia viável para orçamentos controlados e metas financeiras bem definidas.

Mais do que uma métrica de mercado, esse crescimento representa uma janela de oportunidade para profissionais que desejam liderar projetos com impacto direto nos resultados da empresa.

Quer ser um líder estratégico de marketing na sua empresa? Posicione sua marca no topo com esse pré-MBA em marketing, branding e performance com duração de quatro aulas 100% online e uma certificação exclusiva; garanta sua vaga agora mesmo

RA também no B2B e no varejo

A RA também está sendo usada como recurso para treinamentos internos, demonstrações técnicas e ativações em eventos.

Em vez de manuais estáticos ou PDFs, empresas B2B utilizam visualizações em 3D e interações em tempo real para apresentar soluções complexas.

A aposta melhora a comunicação de valor e aumenta a chance de fechamento de contratos, contribuindo com as metas financeiras da área comercial.

Se você quer dominar as melhores estratégias para vender nas redes sociais, acompanhe esse treinamento sobre marketing da EXAME e Saint Paul; apenas R$ 37,00 e com três horas de carga horária. Inscreva-se aqui

Destaque-se no mercado e viralize a sua marca

Seja qual for o tamanho da empresa ou o estágio da sua carreira, acompanhar — e aplicar — as tendências do mercado pode ser o diferencial que o separa da concorrência.

De olho nisso, a EXAME, maior plataforma de negócios do Brasil, se une à Saint Paul, uma das melhores escolas de negócios do mundo, para apresentar o Pré-MBA em Marketing: Branding e Performance.

Esse é um treinamento virtual e com certificado, apresentado por Leonardo Cirino, que revela o caminho para conquistar uma posição de liderança nas áreas de Marketing. Durante o treinamento, os alunos irão aprender como:

Transformar desafios complexos em oportunidades de crescimento;

Liderar estratégias de branding e performance;

Impulsionar as vendas dentro da empresa.

Todo esse conteúdo, que soma 3 horas de duração, está distribuído em quatro aulas 100% online (sendo a última delas ao vivo com Cirino), que misturam fundamentos teóricos e práticos. O investimento é de R$ 37,00.