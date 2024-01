Enjoei estreia videocast sobre empreendedorismo, renda extra e economia circular

O Enjoei, marketplace de itens usados do Brasil, que recentemente iniciou ofensiva no varejo físico, estreia nesta quinta-feira, 18, a partir das 13h, o Enjucast, novo videocast sobre empreendedorismo, renda extra e economia circular.

Em cinco episódios apresentados pela escritora, roteirista de TV e podcaster Camila Fremder, a primeira temporada vai entrevistar vendedores da plataforma e reunir relatos sobre como a venda dos desapegos ajudaram a complementar renda ou iniciar uma jornada empreendedora, além de curiosidades e histórias inusitadas.

"Minha parceria com o Enjoei é de longa data e quando surgiu a oportunidade de apresentar o Enjucast fiquei muito feliz. Espero que o público se encante com essas histórias inspiradoras de empreendedorismo e superação, anotem as dicas valiosas e se divirtam”, comenta Camila Fremder, que também apresenta o podcast “É Nóia Minha?”.

Os episódios serão lançados sempre às quintas-feiras, no Spotify e no YouTube. “A gente quer ficar cada vez mais próximos dos vendedores do Enjoei, ouvir suas histórias e aprender com eles. Ninguém melhor pra falar sobre a nossa plataforma do que quem a usa diariamente", destaca Beta Balbi, gerente de marca do Enjoei. A plataforma acumula hoje mais de 1 milhão de vendedores.

"As entrevistas do Enjucast são ótimas para quem quer começar a vender e não sabe por onde começar. De quebra, sempre surgem curiosidades e casos divertidos, conduzidos de forma leve pela Camila Fremder, nossa parceira há 10 anos que emprestou sua bagagem no universo dos podcasts pra gente que tá começando essa empreitada”, complementa Balbi.