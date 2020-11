Empresa lança plataforma inteligente de CRM por 97 reais por mês

Os vendedores brasileiros fazem amplo uso de plataformas de colaboração e networking, mas ficam atrás de outros países quando o assunto é a adoção de ferramentas de customer relationship management (CRM). É o que indica a pesquisa “O Cenário de Vendas no Brasil 2020”, apresentada neste ano pela rede social de negócios LinkedIn. Segundo o levantamento, apenas metade dos vendedores diz ter acesso a esse tipo de tecnologia, ainda que 95% dos que usam a ferramenta a considerem crucial. “À medida que as vendas se tornam cada vez mais digitais, o CRM assume cada vez mais um papel estratégico, seja na gestão das vendas, seja na entrega de relatórios personalizados com indicadores capazes de mostrar como atingir melhores resultados”, diz Jonas Pires, diretor do Instituto do Desenvolvimento Profissional e Humano (Indeph).

Ao identificar que faltava no mercado uma ferramenta que entregasse informações relevantes para as tomadas de decisão, ele decidiu lançar, neste ano, o Leads Estrategic, plataforma digital que vem sendo testada desde 2017 com clientes do instituto e que, agora, está pronta para ganhar escala. “Quando eu analisava os dados que as empresas me forneciam por meio de seus sistemas de CRM, sentia falta de várias informações importantes. Foi quando percebi que era hora de entregar um sistema mais completo, integrado e capaz de gerar mais valor”, explica Pires.

Leads, landing pages e estratégia

O novo software realiza não só a gestão de leads (eventuais clientes) como também a criação de landing pages, o controle do fluxo de contatos de clientes e a geração de relatórios que servem de insumo para tomadas de decisão baseadas em dados. “Nesse cenário de plataformas cada vez mais sofisticadas, a inteligência artificial consegue nos ajudar a traçar estratégias para melhorar as vendas”, afirma Pires. Segundo o executivo, a plataforma é pensada para facilitar a vida de todos: diretores, gestores e equipes comerciais. “Nossos clientes chegam a registrar um aumento de até 47% nas vendas e de 34% na produtividade. Eles também passam a ter um acesso mais amplo e assertivo à previsão de vendas”, garante Pires.

A empresa oferece planos a partir de 97 reais por mês, com direito ao acesso de até três usuários, landing pages ilimitadas para o lançamento de sites ou anúncio de promoções, por exemplo, além de dashboard inteligente, gerenciamento de vendas e aquecimento de contatos. Para empresas maiores, o Leads Estrategic desenvolveu planos mais avançados, com valores mensais a partir de 197 reais.

Procuram-se franqueados

O modelo de negócios do Leads Estrategic contempla a participação de nanofranqueados. Nessa fase de lançamento, o investimento na franquia, que será em torno de 17.500 reais, foi reduzido a uma parcela única de 2.950 reais mais uma taxa administrativa mensal no valor de 250 reais. O nanofranqueado tem direito a uma porcentagem que vai de 20% a 25% dos ganhos mensais dos clientes captados. Aqueles que atingirem um número médio de 300 clientes, por exemplo, podem obter, segundo o Leads Estrategic, uma receita bruta média de 311.000 reais por ano. “Nossa meta é atingir 50.000 assinantes em três anos. E não tenho dúvida de que vamos conseguir”, diz Pires.