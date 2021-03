Empresa de mídia WPP compra brasileira DTI e mira em digitalização

A empresa de publicidade e relações públicas WPP adquiriu a DTI, empresa brasileira de inovação digital e engenharia de software. A aquisição mira em como tornar os clientes mais eficientes, digitais e conectados, oferecendo desde o desenvolvimento de sistemas de suporte de back-office, como automação da área de suprimentos e software de coleta de dados, até aplicativos e plataformas voltados para o consumidor, incluindo marketplaces e interfaces de serviços ao cliente.

Inovação será a chave de 2021. Fique por dentro em nosso curso exclusivo

A abordagem proprietária da DTI, baseada em metodologia ágil e design thinking, permite que suas equipes de desenvolvimento, que compreendem mais de 600 engenheiros de software, criem soluções eficazes e escaláveis para atender aos cliente.

"Nossos clientes estão procurando soluções totalmente integradas que combinem criatividade com tecnologia de ponta para ajudá-los a se adaptar e responder ao ambiente de negócios em rápida mudança. Estou muito satisfeito em dar as boas-vindas à DTI na WPP", diz Mark Read, presidente global da WPP.

A aquisição está em linha com os objetivos da WPP delineados no Capital Markets Day, em dezembro de 2020, de expandir, com crescimento rápido, a presença nas áreas de experiência, comércio e tecnologia. "As culturas e objetivos da WPP e da DTI são convergentes e nossas atividades, complementares", diz Stefano Zunino, presidente da WPP para o Brasil.

DTI

Com sede em Belo Horizonte, a DTI foi fundada em 2009 e emprega 800 pessoas. Sua lista de clientes inclui algumas das maiores empresas nacionais e multinacionais, bem como empresas globais, entre elas Vale, Localiza, MRV, FCA, Gerdau, Serasa Experian, Hermes Pardini, Pottencial, BS2, Ânima e Bayer. "A aquisição pela WPP é uma oportunidade de agregar ao nosso trabalho a um conjunto de novas competências e vai ampliar nossa capacidade de trazer transformação para as maiores empresas do mundo", diz Marcelo Szuster, presidente e co-fundador da DTI.

Com mais de 4.000 funcionários e US$ 300 milhões em receita, o Brasil é o maior mercado da WPP na América Latina. A WPP trabalha com uma ampla gama de clientes globais e locais no Brasil, incluindo Coca-Cola, Visa, Nike, Vivo, Itaipava e Casas Bahia.

A aquisição está sujeita às aprovações regulatórias e os valores da negociação não foram divulgados, mas a DTI está entre as maiores aquisições do grupo WPP, segundo fontes do mercado.