Empresa brasileira The New Butchers lança salmão à base de plantas

A foodtech brasileira The New Butchers lança a primeira posta de Salmão produzida com proteína de ervilha, extrato natural de páprica, sem adição de soja ou outro alergênico. O produto de 180 gramas entra no mercado a partir de no final de agosto e estará disponível em varejistas como o Pão de Açúcar com preço sugerido de R$24,90.

Fundada em setembro de 2019, a The New Butchers conta com três outros produtos à base de plantas: o The New Chicken 2.0, o The New Chicken Burger e o The New Burger. Todas as opções não possuem soja, glúten, adição de açúcar ou transgênicos.

“Escolhemos a proteína de ervilha no lugar da de soja, adicionamos vitaminas e optamos pela gordura natural do coco, em vez de gordura hidrogenada de palma”, diz Bruno Fonseca, presidente da empresa.

A empresa que produz cerca de 5 toneladas de produtos por mês e está em 1.200 pontos de venda registrou um crescimento de 60% no último trimestre, quando comparado ao mesmo período do ano anterior.

O mercado de carne à base de plantas está em ebulição no país, e a The New Butchers concorre com empresas como Fazenda Futuro e Beyond Meat.