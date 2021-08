Em série de lives, Vivo dá descontos em produtos da Samsung, Cobasi e mais

Um ano após o lançamento de um marketplace, a Vivo amplia a atuação no varejo online ao promover série de live commerce, transmissões com vendas de produtos e descontos específicos no período. Chamada de “Vivo ao Vivo”, a novidade oferecerá produtos de marcas como Samsung, Cobasi, FastShop, Electrolux, Acer, Ibyte, iPlace e outros.

O mundo segue mudando. Siga em evolução com a EXAME Academy

As transmissões serão conduzidas por um especialista em tecnologia, que dará detalhes dos produtos, além de diversas dicas de usabilidade para auxiliar o público a escolher as melhores opções de devices disponíveis em cada live.

"Neste momento, a expectativa é atender hábitos de consumo dos clientes e do mercado e fortalecer a Vivo como empresa referência no varejo online — segmento que deve se tornar o principal canal de distribuição da companhia. Após as quatro edições, a Vivo analisará as respostas dos consumidores para tornar a iniciativa uma linha de negócio, com transmissões para outros públicos e novos serviços", diz vice-presidente de marketing e vendas da Vivo, Marcio Fabbris.

O primeiro “Vivo Ao Vivo” será transmitido pelo portal live.vivo.com.br na próxima terça-feira, 10, às 18 horas, com quatro edições programadas ao longo do mês. Na live de estreia, o tema será “Casa Conectada”, trazendo uma transmissão focada em automação residencial, com lâmpadas inteligentes, câmeras digitais, sensores, assistentes virtuais, produtos com serviços essenciais para levar mais segurança, conforto e praticidade para dentro de casa.

Na semana seguinte, quem gosta do universo gamer ganhará uma programação exclusiva com as melhores opções de produtos, como teclados, mouses, monitores e diversos jogos. O Vivo Ao Vivo continua nas duas semanas seguintes, com ofertas de smartphones e acessórios, para quem adora produzir conteúdos na internet; e produtos para o mundo dos Pets.

“Um ano após lançarmos nosso marketplace, com dezenas de marcas desejadas pelos consumidores, evoluímos para um conceito já conhecido do público, mas com um formato totalmente digital que foca na comodidade do cliente", diz Fabbris.