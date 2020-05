Em campanha de Dia das Crianças, Cabify e Estrela resgatam jogo infantil

A Cabify e a Estrela Brinquedos convidam a todos para relembrar a época de ser criança. Os passageiros da plataforma de mobilidade poderão se divertir com o jogo Genius em diversos carros de motoristas parceiros de São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre e Belo Horizonte entre 08 e 14 de outubro. No fim da ação, os brinquedos serão doados para a ACENI (Associação das Crianças Excepcionais de Nova Iguaçu).

A ação “Pra você chegar bem, relembrando os melhores momentos da sua vida”, celebra o Dia das Crianças (12 de outubro) e vem impactando o público desde o início do mês.

Em um primeiro momento, a Cabify despertou a curiosidade de todos através de brincadeiras e enquetes nas redes sociais Facebook e Instagram incentivando as pessoas a postarem fotos de quando eram crianças.

A plataforma de mobilidade interagiu com o público relembrando sua infância e trazendo logo de início uma enquete de qual foi o veículo que as pessoas mais usaram quando criança: patins, skate, bike, carrinho de rolimã.

Em diversas ações, promoveu curiosidade ao ilustrar sutilmente um brinquedo que estaria em alguns carros de motoristas parceiros entre 8 e 14 de outubro.

Segundo Leonardo Martins, head of Marketing Brazil da Cabify, a empresa busca oferecer uma experiência superior para todos os usuários. “A Estrela é uma marca que nos remete a momentos marcantes de nossa infância. O objetivo desta ação é resgatar estes momentos, fazendo com que os passageiros viajem no tempo e divirtam-se com o Genius.”, diz Leonardo.

Após a experiência de brincar com um Genius, a Cabify recolherá todos brinquedos utilizados nos carros de motoristas parceiros das cidades e os doará para a instituição social infanto juvenil ACENI, em Nova Iguaçu (RJ).

Além disso, a campanha terá descontos para viagens de novos usuários da Cabify. Os motoristas parceiros e passageiros (privados e corporativos) receberão códigos de desconto em seus e-mails para utilizar na loja virtual da Estrela.

Além disso, a Cabify apoia a parceria entre a Estrela e a ABRINQ (Associação Brasileira dos Fabricantes de Brinquedos) na qual a Estrela doará R$1 real de cada compra realizada pelo site www.estrela.com.br até dia 31 de outubro para a instituição social.

*Este conteúdo foi publicado originalmente no AdNews.