É o fim dos vídeos longos? Especialista em marketing revela outra tendência para 2025

Se tem algo que ninguém discute é o poder dos vídeos curtos. TikTok, Reels, Shorts… o formato tomou conta das redes e virou peça-chave para marcas que querem ser vistas, lembradas e compartilhadas. Em 2025, a tendência se intensifica. E quem ainda não entrou nesse jogo está perdendo tempo.

Mas aqui está a grande sacada: isso não é apenas uma tendência. Para especialistas, essa é uma grande janela de oportunidade sem precedentes. Eles afirmam que nunca antes foi tão acessível para marcas e profissionais alcançarem milhões de pessoas (e clientes) com tão pouco investimento.

Agora, a questão não é mais se vídeos curtos funcionam. Na verdade, a pergunta é: sua empresa e sua carreira estão preparadas para isso?

Pequenos vídeos, resultados gigantes

A disputa pela atenção do público está mais acirrada do que nunca. Com timelines lotadas e concorrência feroz, prender o olhar das pessoas se tornou o maior desafio do marketing digital. "É como se o mundo virasse uma vitrine infinita", afirma Leonardo Cirino, CMO da EXAME e Saint Paul.

"Cada clique apresenta uma nova marca. E, com tantas possibilidades e uma concorrência cada vez mais acirrada, a grande questão é: como se destacar e ganhar atenção de um cliente que vê tantos anúncios por dia?", questiona o especialista. Para ele, a resposta pode estar nos vídeos curtos.

Um vídeo bem-feito pode levar uma marca do anonimato ao topo em questão de horas. Mas o viral não acontece por acaso. Ele segue padrões: roteiros envolventes, edições dinâmicas, trilhas sonoras estratégicas e formatos pensados para prender o usuário do primeiro ao último segundo.

E não estamos falando apenas de grandes empresas. Negócios locais, startups e empreendedores estão aproveitando essa tendência para competir com gigantes do mercado. Com a estratégia certa, um vídeo de 15 segundos pode gerar um volume de vendas que, há alguns anos, só seria possível com investimentos milionários em mídia tradicional.

"Quantas marcas gigantes gastam milhões em anúncios e, mesmo assim, não têm um resultado tão expressivo? Enquanto isso, uma empresa média ou até mesmo um creator muitas vezes consegue engajar mais e vender mais com uma fração desse investimento", afirma Cirino.

A oportunidade está na sua frente

O mundo digital está se transformando e os vídeos curtos são a ponta de lança dessa mudança. Para Leonardo, marcas e profissionais que aprenderem essa linguagem terão mais visibilidade, engajamento e oportunidades. E quem ignorar essa revolução, perderá espaço.

"São poucos os profissionais do mercado que sabem fazer uma marca se destacar e escalar resultados" Leonardo Cirino, CMO da EXAME e Saint Paul

"E os que sabem, já estão liderando a frente de marketing de grandes empresas, se destacando no mercado ou empreendendo", diz.

A boa notícia? Ainda há tempo para se preparar. E esse momento é agora.

