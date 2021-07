E-commerce de vinhos aposta em Spritz em lata

Após anunciar o lançamento da Vibra!Drinks, marca drinks com vinho em lata prontos para beber. A Evino segue ampliando o portfólio e lança agora o Vibra! Spritz, uma bebida feita à base de espumante branco, suco cítrico e bitter.

Segundo a marca, a novidade chega ao mercado após a boa recepção da linha vendida nos últimos três meses.

“Entendemos que os drinks em lata têm crescido em popularidade e, depois do sucesso da nossa linha Vibra! Drinks, anunciamos um novo sabor para os consumidores”, diz Eduardo Souza, co-CEO da Evino. “Desde setembro de 2020, quando a linha Vibra! foi lançada, vendemos aproximadamente 55 mil latas.”

A expectativa da Evino com a ampliação da linha Vibra! Drinks é continuar mostrando as diversas formas de consumo do vinho, assim como atrair o público mais jovem.

Atualmente, 35% da base da empresa são de millennials e geração Z. Até o momento, a região Sudeste foi a mais adepta na compra dos vinhos em lata, seguida pela região Nordeste.

Entre as mulheres, o consumo de vinhos em lata foi mais popular. Considerando o rosé e o espumante, a base feminina adquiriu 61% das unidades em cada tipo, enquanto os homens 39% também em cada categoria.

As latas terão o mesmo design da linha e tem lançamento previsto para a segunda semana de julho, o drink terá o valor de R$18,90.

