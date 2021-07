Duolingo lança podcast com histórias em inglês no Brasil

O aplicativo americano de ensino de idiomas Duolingo lança hoje um podcast com histórias em inglês em uma iniciativa inédita na operação global da empresa.

A primeira temporada do podcast do Duolingo terá oito episódios e o idioma inglês foi escolhido pela empresa devido à demanda vinda dos usuários do aplicativo. No Brasil, 61% das pessoas que estudam um idioma no Duolingo escolheram o inglês. Globalmente, o aplicativo tem mais de 500 milhões de usuários.

"O Brasil é o segundo mercado do Duolingo e, desde que iniciamos a nossa operação no país no ano passado, um dos nossos principais objetivos é trazer novidades e recursos inéditos para os mais de 30 milhões de alunos brasileiros. O podcast "Histórias em Inglês" será mais uma ferramenta para ajudar nossos usuários a se manterem motivados ao estudar idiomas", afirma, em nota para EXAME, Analigia Martins, diretora de marketing do Duolingo no Brasil.

Os episódios do podcast contarão com relatos reais e fatos sobre figuras históricas, além de conversas com convidados que contarão sobre suas profissões, cultura e sonhos. O primeiro capítulo trará uma história sobre pioneiros em suas profissões: o primeiro astronauta negro e a primeira mulher bombeira florestal.

O programa será apresentado pela jornalista e atriz Helena Fruet. “As histórias e personagens são reais e muito interessantes, e eu pude me envolver em seus relatos para ajudar a contar suas jornadas e me emocionar junto com eles”, diz.

A empresa vai publicar novos episódios semanalmente nas principais plataformas de podcasts, como Spotify e Apple Podcasts, e também no seu canal no YouTube. O novo programa do Duolingo foi criado junto com a produtora da podcasts Adonde Media.