Dona de marcas famosas, Henkel faz promoção para ser mais conhecida

Cascola, Loctite e Pritt, marcas de consumo empresa de adesivos, selantes e tratamento de superfície Henkel, lançam a promoção Cola na Henkel, com a distribuição de 1,5 milhão de reais em prêmios para consumidores e a rede de comercialização de produtos.

A ação, coordenada pela agência de marketing promocional DMBox consiste em cadastrar o cupom fiscal dos produtos Cascola, Loctite e Pritt no hotsite da Cola na Henkel (www.promocaocolanahenkel.com.br) ou pelo WhatsApp 11 91283-2916. O registro do cupom permite concorrer a prêmios de R$ 1 mil por dia, R$ 10 mil por mês, 750 kits de produtos Henkel e a 3 carros 0km.

Vendedor

Na promoção, o balconista que efetuou a venda automaticamente participa caso o consumidor registre seu nome no momento do cadastro. Para o cliente que ganhar um carro, o vendedor do ponto de venda será premiado com uma moto 0km. No caso do prêmio em dinheiro, o funcionário receberá o mesmo valor. Caso o cupom premiado não tenha indicado um balconista, a loja ganha para dividir entre a equipe.

“Essa campanha visa o impulsionamento da compra e experiência não apenas do consumidor, mas do mercado de adesivos de forma geral. A ideia é estimular que consumidores, atacadistas e balconistas a conheçam os produtos Henkel”, diz Fernanda Figueiredo, diretora de marketing das marcas de consumo da Henkel.

Carros grudados no teto com Super Bonder

Presente em mais de 75 países, as marcas de consumo da Henkel, Cascola, Loctite e Pritt estreiam nas TVs e mídias digitais sua primeira campanha com filme 100% produzido no Brasil. Idealizada pela agência Empathy, o vídeo publicitário pontua as três marcas no cotidiano das pessoas.

No comercial, três carros surgem grudados de ponta a cabeça em um viaduto. Esse fato curioso desperta a atenção das pessoas que transitam pela rua e vira atração na mídia. A história se desenrola, e o mistério é desvendado: os automóveis foram colados com algumas gotas de Loctite Super Bonder e fazem parte da campanha “Cola na Henkel’.

"Por mais que possa parecer irreal, carros podem ficar presos somente com gotas de Loctite Super Bonder, mas as experiências já realizadas ocorreram com todas as medidas de segurança”, diz Figueiredo.

Além da campanha, a empresa promove a ação “Henkel Experience”, que vai levar 10 lojistas (e acompanhantes) com maior crescimento percentual em relação à meta no período para uma viagem na Alemanha, incluindo uma visita à sede da Henkel e no novo Centro de Inspiração de Tecnologias Adesivas.

Curiosidades sobre Henkel

Com fundação em 26 de setembro de 1876, a Henkel completou 145 em 2021. A divisão de negócios de consumo alcançou um crescimento de mais de 30% globalmente no primeiro semestre de 2021. As vendas geradas digitalmente foram ampliadas por meio de parcerias com plataformas de e-commerce. Como resultado, a participação das vendas geradas no negócio de adesivos via e-shop aumentou mais de 25%.

Neste anos de existência, a Henkel acumula histórias curiosas, como quando no final da década de 1980, a companhia doou adesivos especiais para o reparo da Muralha da China. Por essa razão, existe uma pedra memorial instalada pelo governo chinês na muralha para lembrar as contribuições.

Em 2001, um foguete transportou uma carga de produtos Pritt para a Estação Espacial Internacional (EEI). Os bastões de cola foram testados em condições extremas de espaço, resultando na premiação da cola com o selo exclusivo de “Qualidade à Prova de Espaço”. Até hoje a Pritt segue sendo usada no espaço por astronautas da EEI.

Já em março de 2009, na Alemanha, o produto Loctite Super Bonder quebrou recorde e entrou no Guinness World Book por levantar uma caminhonete com cinco toneladas com apenas nove gotas de cola instantânea. As soluções adesivas da empresa também já foram usadas para restaurar a barba dourada da máscara do faraó Tutancâmon, de mais de 3 mil anos, em 2015, no Egito.

“A Henkel protagonizou diferente momentos surpreendentes que apresentam a superioridade e força de seus produtos", afirma Figueiredo.