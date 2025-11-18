Dólar na carteira? Nomad propõe trocar sorte por estratégia financeira

Guardar um dólar na carteira, soprar canela no primeiro dia do mês ou recorrer ao nhoque do dia 29 fazem parte do repertório de superstições financeiras do brasileiro. Esse conjunto de hábitos culturais é o centro da nova campanha “Dólar na Carteira”, criada pela Nomad, que propõe substituir rituais de sorte por decisões baseadas em estratégia e planejamento.

A ação faz parte da série “Caia na real. Invista em dólar” e usa o hábito de guardar um dólar na carteira como ponto de partida para discutir investimentos no mercado americano. A campanha mostra que, em vez de manter a nota como amuleto, é possível direcionar o dinheiro para aplicações disponíveis na plataforma da fintech.

“A ideia veio de uma tradição muito comum no Brasil. Estamos sempre atentos a esses hábitos culturais, que viram ponto de partida para conversas reais com o nosso público. Com ‘Dólar na Carteira’, queremos mostrar que trocar a sorte por estratégia é o que pode fazer a diferença na hora de construir o futuro financeiro”, diz Thais Nicolau, diretora de marketing da Nomad.

Criada pela agência David, a campanha será veiculada em PayTV e mídias digitais. Entre os desdobramentos está o guia prático “Seus Planos em Dólar”, que transforma objetivos como intercâmbio, casamento ou viagens em metas financeiras dentro do app. Nas redes sociais, a comunicação se desdobra em conteúdos que fazem referência a outras superstições ligadas à prosperidade, ampliando o diálogo com o público.

O movimento também reforça o papel da marca na educação financeira. Seu canal no YouTube reúne quase 1 milhão de inscritos, e a companhia diz manter investimento contínuo em conteúdos e ferramentas voltados à tomada de decisão sobre aplicações globais.

Com mais de 3,5 milhões de clientes, a plataforma oferece acesso a ações, ETFs, bonds, REITs e títulos de renda fixa em dólar. A oferta recente de consultoria especializada para investimentos no exterior e no Brasil busca orientar escolhas de acordo com os objetivos individuais de cada usuário.

Além da David, a campanha reúne parceiros como a produtora Kaus, responsável pela direção de Berro e fotografia de Danilo Rosa, e a LOUD+, que assina a trilha sob direção musical de Felipe Kim.