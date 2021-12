Diretores de marketing estão preocupados com o trabalho remoto

Enquanto 93% das empresas na América Latina planejam oferecer aos funcionários maior flexibilidade em torno do local de trabalho, cerca de dois a cadatrês executivos de marketing (CMOs) afirmam estarem receosos com o fato de que menos tempo no escritório poderá impactar a criatividade dos profissionais, de acordo com a nova pesquisa do LinkedIn.

A preocupação se deve ao entendimento de que os funcionários podem não se sentir tão confortáveis ​​uns com os outros, o que afetaria negativamente o processo de criação.

Isso ocorre porque mais da metade (63%) dos CMOs acreditam que a pandemia enfraqueceu os laços sociais entre as equipes, já que alguns membros do time nunca se encontraram pessoalmente.

Mais de um terço (36%) dos líderes de marketing dizem ainda que o trabalho híbrido e remoto tornará mais difícil para as pessoas construir relacionamentos significativos, o que é considerado importante para o fomento da inovação.

Mais de três quartos (81%) dos líderes de marketing afirmam que uma das principais prioridades nos próximos seis meses é estabelecer novas formas de trabalhar e ajudar os funcionários a se adaptarem.

As principais habilidades que os CMOs acreditam serem cruciais para liderar uma força de trabalho cada vez mais distribuída são empatia (54%), adaptabilidade (51%) e integridade (42%).

“Investir em treinamento e tecnologia será a chave para ajudar os times criativos a colaborarem e se comunicarem com eficácia em um mundo híbrido, bem como encontrar os momentos certos para se reunir e se conectar pessoalmente. Os profissionais de marketing que conseguirem superar essas barreiras serão capazes de garantir que todas as vozes sejam ouvidas e que nenhuma ideia seja perdida", diz Ana Moises, diretora de soluções de marketing do LinkedIn.

Metodologia

O LinkedIn contratou a YouGov para pesquisar 350 executivos na América Latina - incluindo 59 CMOs - de organizações com mais de 1.000 funcionários e mais de US $300 milhões de faturamento anual. A pesquisa foi realizada online de 4 a 24 de agosto de 2021.