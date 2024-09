Dia das Crianças: Riachuelo e Liga Solidária fazem campanha para incentivar leitura

Ações de cunho social estão cada vez mais na pauta das grandes empresas. A partir desta quarta-feira, 25 de setembro, cinco lojas da Riachuelo em São Paulo e o Teatro Riachuelo, no Rio de Janeiro, serão pontos de coleta de livros infantis que serão doados para organização social centenária.

Para este Dia das Crianças, a Riachuelo convida seus clientes a embarcar em uma viagem pelo universo das letras, da fantasia e da boa ação com a campanha “Ler é brincar”. Para incentivar a leitura entre o público infantil, a marca montou pontos de arrecadação de livros infantis que serão posteriormente doados à Liga Solidária, organização social centenária que atende mais de 1.200 crianças e adolescentes.

A arrecadação vai até 13 de outubro, em cinco lojas Riachuelo e o escritório sede da marca, em São Paulo, e no Teatro Riachuelo, no Rio de Janeiro. Para fortalecer o incentivo às doações, a campanha contará com uma importante embaixadora: Rebeca Andrade, a maior medalhista olímpica do Brasil.

Além da campanha de arrecadação de livros, a Riachuelo e a Liga Solidária levarão as crianças e adolescentes para uma visita educativa à Pinacoteca de São Paulo, um dos museus de artes visuais mais importantes do Brasil, acompanhados de voluntários da própria varejista.

Segundo a empresa, a Riachuelo tem como missão transformar vidas por meio da educação, geração de renda, emprego e oportunidades, e estimular a leitura de maneira lúdica. Essa é, de acordo com a marca, a chave para impulsionar e potencializar essa grande jornada de aprendizagem.

Serviço

Pontos de arrecadação: 25 de setembro a 13 de outubro

São Paulo

Shopping Anália Franco: Av. Reg. Feijó, 1739 - Tatuapé, São Paulo - SP

Shopping Morumbi: Av. Roque Petroni Júnior, 1089 - Jardim das Acácias, São Paulo - SP

Shopping Center Norte: Av. Otto Baumgart, 245 - Vila Guilherme, São Paulo - SP

Shopping Eldorado: Av. Rebouças, 3970 - Pinheiros, São Paulo - SP

Loja Avenida Paulista: Av. Paulista, 2277 - Bela Vista, São Paulo - SP

Rio de Janeiro

Teatro Riachuelo: R. do Passeio, 38/40 - Centro, Rio de Janeiro - RJ