Desvendando o sucesso da Stellantis: inovação, cultura e experiência do cliente

Quais os princípios que impulsionam o grupo líder da indústria automobilística brasileira? A resposta está no novo episódio do podcast do Clube CMO, realizado pela Exame em parceria com a Zmes, com participação de Frederico Battaglia, CMO do Grupo Stellantis, dono das marcas Citröen, Fiat, Jeep e Peugot. Em entrevista conduzida por Marcelo Tripoli, CEO e fundador da Zmes, o executivo compartilha sua perspectiva sobre o assunto e traz ainda insights sobre inovação, cultura e experiência do cliente.

Uma das transformações mais notáveis discutidas no episódio diz respeito à mudança no comportamento dos consumidores. Anteriormente, os clientes costumavam visitar concessionárias cerca de oito vezes, em média, antes de efetuarem uma compra. Mas o número caiu para 1,5, atualmente. A mudança é atribuída a ampla disponibilidade de informações online, que capacita os consumidores a pesquisarem e a compararem detalhes dos veículos antes mesmo de entrarem em uma loja física.

A influência do mundo digital na jornada do cliente também é explorada na conversa. Mídias tradicionais, a exemplo da televisão, ainda desempenham um papel fundamental na construção da conscientização, mas é o ambiente digital que efetivamente molda a experiência do cliente. Estratégias de marketing inovadoras, como o engajamento online e a criação de conteúdo relevante, emergem como pilares do sucesso da Stellantis na construção de uma base de consumidores engajados.

Battaglia destaca ainda a importância da coesão cultural - enraizada em uma missão e propósito compartilhados - como estratégia para a gestão da identidade de marcas distintas e consumidores variados distribuídos no portfólio do grupo. Segundo o executivo, cada marca é supervisionada por diretores que atuam como 'maestros', responsáveis por posicionar e elevar a imagem da companhia no mercado.

A entrevista não deixa de abordar aspectos financeiros, como orçamentos e planos de negócios de cada marca. Além disso, Battaglia compara os custos de marketing por veículo, traçando um paralelo entre os valores atuais e os de uma década atrás.

O bate-papo com o CMO oferece uma visão aprofundada dos bastidores do sucesso do Grupo Stellantis e das tendências na indústria automobilística. Por meio das palavras de Battaglia, fica evidente que a inovação em marketing, a adaptação às mudanças futuras e o compromisso com a experiência do cliente são os pilares que sustentam a posição de liderança da Stellantis.

Segunda temporada do podcast Clube CMO

A segunda temporada do podcast Clube CMO estreou no início do mês com a participação de Paulo Manzano, diretor de marketing e comunicação do Grupo JLR, a nova identidade da Jaguar Land Rover, que assumiu o compromisso de fabricar apenas carros elétricos a partir de 2025.

Segundo o executivo, isso significa um novo capítulo para o grupo, um compromisso com a sustentabilidade e o meio ambiente. A marca também está cada vez mais orientada para o luxo. Confira o episódio aqui.

Como funciona o Clube CMO

O Clube CMO é destinado a líderes de marketing das organizações, entre CMOs, vice-presidentes e diretores. O intuito do clube é possibilitar troca de conhecimento, resolução de problemas e discussões produtivas sobre o mercado publicitário.

Os associados participam de jantares de relacionamento e encontros de learning com especialistas nos temas abordados. Os membros têm participação ativa no conteúdo da EXAME, por meio de podcast, matérias de cobertura dos eventos e coluna do Clube CMO.

O Clube CMO tem patrocínio da HYPR, NEOOH e Salesforce, e conta com apoio da ABA (Associação Brasileira de Anunciantes).