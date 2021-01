Depois de comercial, BK dá 50% de desconto para “Paulo Guedes”

Poucos dias depois do lançamento da nova campanha para divulgar a linha Todo Dia R$ 9,90, a rede de fast-food Burger King anuncia que os clientes que se chamarem “Paulo Guedes” terão 50% de desconto para comprar sanduíches. Até dia 24 de janeiro, os homônimos que entrarem em contato com a marca via inbox e enviarem uma foto do documento de identidade ganharão um voucher que pode ser trocado nas lojas.

Ao receber o código, é só se dirigir até a unidade mais próxima, apresentar o print da conversa e escolher um dos sanduíches incluídos na promoção (Whopper; Big King; Cheddar duplo; Cheeseburger duplo bacon; Rodeio Duplo; e o Chicken Duplo). Em seguida, é só levar os dois sanduíches escolhidos pagando apenas R$ 9,90, de acordo com o que a companhia anunciou no Twitter.

A gente chamou uns Paulos Guedes pro comercial do BK sobre economia. Mas tem outros tantos por aí. Você é um deles? Então vai pagar só um BK e levar 2. Basta mandar DM com a foto do RG, que tem cupom. Mas é válido só entre 21 e 24 de janeiro. Saiba mais detalhes no inbox pic.twitter.com/iqzSzlVM5c — Burger King Brasil (@BurgerKingBR) January 21, 2021

“Queremos democratizar ainda mais o sabor do nosso grelhado no fogo como churrasco. O sucesso da repercussão da nossa campanha de lançamento foi tão grande que resolvemos, então, atender aos pedidos de milhares personagens da vida real em um convite especial para aproveitarem as opções econômicas da linha Todo Dia”, conta Thais Souza Nicolau, Diretora de Marketing do Burger King no Brasil, em comunicado.

A campanha para a linha Todo Dia R$ 9,90 foi anunciada nesta segunda-feira e conta com cinco filmes, idealizados pela DAVID São Paulo.