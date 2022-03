Depois de ação no BBB, QuintoAndar quer reforçar marca

Nos últimos dois anos, a empresa de serviços imobiliários QuintoAndar fez três inserções na TV aberta e na última semana chegou ao mais disputado dos espaços pelas marcas: o reality show Big Brother.

Conhecida por ser nativa digital e ter facilitado os processos de aluguel e locação, agora o Quinto Andar decidiu passar por um momento de redirecionamento da estratégia e de posicionamento da marca. E isso inclui apostar no maior reality show do Brasil.

Com a ação, a empresa marcou meio milhão de seguidores no Instagram e ficou em segundo lugar no Twitter em menções durante o episódio da última terça-feira. Segundo a marca, houve um sentimento positivo de 91%, sendo que a marca foi vista pela primeira vez para boa parte do público.

O Quinto Andar também teve mais de 4.015% em buscas pela marca e 22,4 milhões de pessoas assistiram a ação. Com ela, todos os participantes ganharam um ano de aluguel grátis pelo Quinto Andar e os telespectadores também puderam concorrer. Foram mais de 48 mil pessoas que escanearam o QR Code

Na tarde da última terça, os jogadores foram divididos em dois times para jogar o “Encontre a Casa”, jogo que tinha objetivo de apresentar a marca do QuintoAndar e as funcionalidades para a busca de imóveis, seja para compra, venda ou aluguel.

A prova foi inspirada em brincadeiras infantis e apresentava os filtros - também presentes na plataforma de moradia - e convidava os participantes a eliminarem os imóveis que não tinham aquelas características.

Além de apostar na TV aberta, a empresa reformulou nos últimos meses a identidade visual da marca. Em vez do azul neon, agora o tom é um pouco mais sóbrio e a ideia é deixá-la mais “global”, segundo a diretora de marketing da empresa, Flávia Mussalem.

“No momento em que a gente vive, da pandemia, a casa tomou uma posição importante na vida das pessoas. Muita gente repensou a relação com a casa. A gente passa a falar sobre o morar e menos sobre facilitar processos. A gente deixa de ter cores ultra vibrantes. O símbolo muda. Abrir portas para o morar melhor. É uma planta baixa e se assemelha a uma letra ‘q’.”,

Além de aluguel, compra e venda, o Quinto Andar tem feito aquisições de empresas de financiamento, garantia locatícia e gestão de condomínios. A ideia é "facilitar" o morar, segundo Flávia.

“Não necessariamente se traduz em produtos, mas quando a gente fala que a filosofia é a casa é bom ponto de partida para vida".