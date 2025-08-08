Marketing

Depois da confusão, Camila Fremder chega ao Vênus Podcast 'certo' com patrocínio da Avon

Após episódio viral ao gravar podcast errado, Camila finalmente participa do programa certo em ação patrocinada pelo creme Luva de Silicone da Avon

Camila Fremder e Jana Rosa protagonizam episódio especial do Vênus Podcast patrocinado pela Avon Care, que destaca o Creme para Mãos Luva de Silicone como solução prática e eficaz de hidratação (Divulgação)

Juliana Pio
Editora-assistente de Marketing e Projetos Especiais

Publicado em 8 de agosto de 2025 às 12h11.

Depois de viralizar nas redes sociais ao aparecer por engano em um podcast diferente do que imaginava, a escritora e podcaster Camila Fremder finalmente participa do Vênus Podcast — o programa que originalmente pretendia gravar. Desta vez, ela divide o episódio especial com a influenciadora Jana Rosa, em uma ação patrocinada pela Avon Care.

A confusão inicial aconteceu quando Camila recebeu um convite para participar do “Vênus Day Talks” e acreditou que se tratava do “Vênus Podcast”, programa popular do Flow Studios apresentado por Yasmin Ali. Ao chegar ao estúdio, percebeu que o ambiente e a proposta eram diferentes, mas seguiu com a entrevista.

O episódio, publicado nas redes sociais, viralizou pela situação inusitada e gerou ampla repercussão, inclusive com campanhas publicitárias de marcas como Snickers, Itaú, Docusign, Nescafé e Nestlé, que aproveitaram o momento para reforçar suas mensagens de forma bem-humorada.

Camila Fremder, conhecida pelo podcast “É Nóia Minha?”, que reúne cerca de 1 milhão de ouvintes mensais, transformou o episódio em uma oportunidade de negócios, fechando parcerias que aliaram humor, autenticidade e posicionamento estratégico. Agora, o reencontro com o “Vênus Podcast” marca um fechamento desse ciclo.

No episódio patrocinado pela Avon Care, Camila e Jana Rosa destacam a linha de hidratação da marca, com foco no Creme para Mãos Luva de Silicone — produto formulado com vitamina E, que promete formar uma barreira protetora contra agentes externos, como frio e produtos de limpeza.

A campanha integra a estratégia da Avon de se conectar a conversas culturalmente relevantes e atuais, reforçando a proposta de cuidados práticos e eficazes para o dia a dia, alinhando o produto à rotina de quem busca soluções descomplicadas, como as duas influenciadoras.

Além do patrocínio ao episódio, a ação, desenvolvida em parceria com a VML, também conta com conteúdos nas redes sociais das convidadas, para reforçar os benefícios do produto. Já para os consumidores, a marca oferece o cupom exclusivo ('nãotemerro'), válido para toda a linha no site da Avon.

“Queremos que a linha Avon Care esteja presente nos momentos reais das pessoas, seja no dia a dia ou nas conversas que movimentam a internet. Unir o humor da Camila a um dos nossos queridinhos foi uma forma leve e espontânea de mostrar que, mesmo quando ela erra o podcast, acerta na hidratação, com Avon Care, não tem erro”, diz Vinicius Delmont, head de marketing rosto e corpo da Avon.

Além de apresentar o É Nóia Minha?, lançado em 2019, Camila é autora, roteirista e figura consolidada no cenário de conteúdo digital. Seu podcast já ultrapassou 60 milhões de reproduções e aborda, com humor, temas como ansiedade, amadurecimento e relacionamentos, atraindo patrocínios de marcas como Listerine, Natura, Amazon e Wise.

