Depois da Basf focar em diversidade, Suvinil lança vídeo no mesmo tom

A marca de tintas Suvinil, que completa 60 anos em 2021, lança uma campanha focada na diversidade e pluralidade do Brasil.

A novidade pretende conquistar desde o consumidor já fiel, como os pintores, até os mais jovens. “Em 2018 iniciamos um reposicionamento de marca que foca na mudança de perfil do consumidor. Decidimos, então, estarmos mais conectados às suas necessidades e da sociedade”, diz Juliana Hosken, diretora de marketing da Suvinil.

Além de lançar um vídeo, a marca vai trabalhar com influenciadores digitais que abordarão suas histórias pessoais e as relações com os espaços físicos. Entre os primeiros nomes estão Joana Lira (regionalismo), Ori Interiores (étnico-racial), Moda em Rodas (pessoa com deficiência), Criola Doida (corpo gordo), e Stephani Demczuk (LGBTI+).

“Queremos tem uma diferenciação de marca, mesmo neste período de pandemia, no qual as pessoas olharam mais para as suas necessidades em casa”, diz Hosken. Segundo a executiva, apesar do difícil momento economico, a marca espera melhores resultados no segundo semestre e continua com programas sociais, como o Pintar o Bem, que oferece renda complementar de 600 reais para 1.900 pintores e segue até agosto.

A iniciativa da Suvinil está atrelada com os programas de diversidade e inclusão da Basf. Na empresa, os funcionários debatem o tema nos grupos de diversidade étnico-racial, de gênero, orientação sexual e pessoa com deficiência.

Neste ano, a empresa foi um dos destaques do setor químico e petroquímico no Guia Exame de Diversidade, com notas acima da média das demais inscritas nos quatro grupos anteriormente citados. Um dos exemplos em indicadores é o fato que a companhia possui cerca de 30% de mulheres em cargos de liderança, um percentual acima da média global que é de 22% a 24%, e consideravel pelo setor industrial.