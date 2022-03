De pizza a iPhone: veja as melhores promoções no Dia do Consumidor

A segunda semana de março já entrou para o calendário comercial. Assim como a Black Friday, em novembro, a data tem sido cheia de promoções.

Segundo uma pesquisa realizada pelo e-commerce Shopee, entre as pessoas que nunca compraram on-line, 68% revelaram estar mais propensos a obter algum produto on-line neste Dia Do Consumidor.

Com o crescimento do e-commerce e das compras digitais na pandemia, a maioria das promoções que as marcas estão oferecendo são on-line.

Abaixo, a EXAME selecionou tipos de produtos, serviços e lojas que estão com descontos nesta semana.

Pizzas

Quem curte pizza pode aproveite o Dia do Consumidor para se esbaldar. No Pizza Hut, a segunda pizza pedida sai com 50% de desconto em compras feitas no aplicativo ou no site da marca.

A marca também tem uma promoção que oferece aos clientes três latas de refrigerante gratuitas em pedidos no site ou no App.

Quem pedir três pizzas ou duas pizzas e + um acompanhamento também ganha promoção. Nesse caso, o desconto é de 30%.

Grandes varejistas

Americanas, Shoptime e Submarino

Nas marcas da Americanas SA, que reúnae as Lojas Americanas, Submarino e Shoptime, os descontos neste Dia do Consumidor vão chegar a 80%. Além do desconto, também há a opção do cashback de 50% em determinados produtos para quem usar o Ame Digital. As promoções vão durar 10 dias.

No Shoptime, loja que tem foco em produtos para casa, o destaque é para o cupom SHOP10**, que garante 10% de desconto nas compras. Além dele, o site terá itens em promoção e cashback de até 20% no app Ame Digital.



No Submarino, a oportunidade é para ofertas com até 60% de desconto no app ou no site. Um dos destaques do Submarino é o iPhone com até 10% de desconto para o pagamento à vista e preços a partir de 1.740 reais.

Amazon

Há uma boa notícia aos interessados na assistente pessoal Alexa: o dispositivo Echo Dot já está com promoção de 100 reais em comemoração ao Dia do Consumidor e é vendido a 249 reais. E também existem outras ofertas disponíveis no site, como brinquedos e jogos com até 25% de desconto; itens eletrônicos com até 30% de desconto; além de produtos até 60% mais baratos.

Magazine Luiza

Foram prometidos mais de 10 milhões de reais em cupons promocionais para os clientes ao longo da semana. Mas a rede varejista também anunciou ofertas de até 70% e cashback (que retorna parte do dinheiro gasto nas compras).

Mercado Livre

Para a Semana do Consumidor, o marketplace preparou descontos de até 70%, além de frete grátis para as compras acima de 79 reais. Outra oportunidade é a assinatura dos benefícios “Nível 6”, que incluem os serviços de streaming Disney+ e Star+, envio gratuito para compras e outros descontos, por 9,90 reais ao mês durante um ano –a mensalidade original seria de 49,90 reais.

Estudo

No segmento educação, as escolas digitais Ampli e Stoodi, do grupo Kroton tem descontos para os cursos de graduação à distância e também para o pré-vestibular digital.

Na Ampli, são 15% de desconto durante todo o curso de graduação para quem ficar a inscrição até dia 20 de março. São 250 cursos de graduação, ligados a profissões do futuro.

Na Stoodi, que tem um pré-vestibular digital, o desconto é de 50%.

Vinhos

A Wine, conhecida principalmente como clube de assinatura mas que também funciona como loja online, tem descontos que chegam a 70%. Para quem não é sócio, os rótulos terão até 64% de desconto.

A promoção é válida até o próximo domingo, dia 20. Tudo com frete grátis. A promoção vale tanto para o aplicativo quanto para o site e para as 16 lojas físicas.

No mês de março, a Wine também comemora o aniversário do Clube e a cada R$ 50 em compras no app ou e-commerce, os clientes receberão um número da sorte para participar do sorteio que dará R$ 300 mil como prêmio. Já as compras feitas nas lojas físicas, através do app, vão gerar mais 20 números da sorte, podendo ser acumulativo.

Para quem deseja ser sócio do clube, também há uma promoção atraente. A marca está dando 40% de desconto no pacote anual da versão "Supreendentes" de seu clube de assinaturas, que entrega dois vinhos por mês ao cliente.

A marca aproveitou o período de promoções para indicar três vinhos: o V9 Reserva Cabernet Sauvignon 2020, o Dancing Flame Villarrica Gran Reserva Carménère 2020 e o Clos De Los Siete By Michel Rolland 2019. Os preços variam entre R$ 52,82 e R$ 141,05 para não sócios.

O e-commerce de vinhos Evino preparou descontos de até 70% em mais de 400 rótulos. São também 20 lançamentos, além de quatro dias de frete grátis.

Segundo a empresa, neste mês de março, o foco são mais de 120 rótulos por semana + cashback e prêmios.

A cada compra realizada com o mesmo e-mail, em março, o consumidor ganhará 5% de cashback que poderá ser utilizado a partir do dia seguinte até 30 de abril. Para participar é necessário fazer uma inscrição no site.

Na loja digital e aplicativo de avalição Vivino, alguns rótulos estão com 55% de desconto, mas a maioria está com uma faixa de desconto entre 30 e 40%.