De olho no faturamento, Habib’s relança kit infantil com menos calorias

A rede de restaurantes Habib’s um novo kit infantil com menos calorias quando comparado com a versão anterior. A novidade tem redução de 66% no açúcar e valores calóricos totais 20% menores que o kit anterior, totalizando ainda cerca de 600 calorias.

O kit é composto por das duas esfihas, de sabores como queijo, carne ou espinafre, um suco natural de laranja, que substitui o refrigerante, e uma porção de batata frita reduzida para 10g. A opção de mini hambúrguer foi retirada e, segundo a empresa, com as mudanças foi possível acrescentar o Danoninho de 70g como sobremesa.

O primeiro relançamento traz ainda brinquedos da Luna, Claudio e Júpiter, personagens do desenho animado brasileiro O Show da Luna. Os bonecos articulados terão até 13,5 centímetros.

Negócios

Segundo o Habib’s, o lançamento está atrelado ao fato de que crianças de até 12 anos são responsáveis pela movimentação de 37 bilhões de reais anualmente, com crescimento médio de 14% ao ano. São consumidores exigentes que, na maioria da vezes, acompanham os pais nas compras, gostam de personagens e colecionam brinquedos.

Além disso, boa parte das famílias costumam comer em redes de fast-food pelo menos uma vez ao mês. Enquanto o ticket médio de uma venda sem o kit é de R$ 52,14, com ele passa a ser de R$ 89,76, um aumento de 72,15%. E na presença do kit, produtos agregados representam 73,5% da venda.