De Nike a Johnnie Walker: marcas não ficam de fora das eleições americanas

Cada vez mais as marcas buscam mostrar um discurso com propósito para além de simplesmente vender produtos. Pensando nisso, muitas delas se posicionam nas eleições americanas ao incentivar os consumidores a votarem — especialmente não sendo o voto obrigatório no país. Veja abaixo algumas das campanhas.

Inovação abre um mundo de oportunidades para empresas dos mais variados setores. Veja como, no curso Inovação na Prática

No vídeo “Você não pode parar a nossa voz” lançado há uma semana, a fabricante de materiais esportivos Nike afirma: “O esporte oferece uma plataforma para se expressar, e atletas como LeBron James, Naomi Osaka, Odell Beckham Jr., Sue Bird, Ja Morant, A’Ja Wilson e Tim Anderson dão o exemplo, mas você não precisa ser um estrela para ter voz. Você pode começar agora mesmo e não precisa ser uma estrela para ter voz”.

A marca de bebidas Absolut Vodka da fabricante Pernod Ricard lançou na televisão americana a campanha #VoteResponsibly que incentiva o voto de todos. Para marcar as eleições a empresa também distribuiu máquinas com garrafas de água pelas cidades com a frase “Vote primeiro, beba depois”.

Check out #VeniceBeach free water from @AbsolutUS if you #voteresponsibly Vote first. Drink second. Everyone is in the Vote spirit. pic.twitter.com/HdYC1sK09o

A marca de bebidas alcóolicas Johnnie Walker convidou a cantora Brittany Howard para gravar a campanha “You’ll Never Walk Alone”. A intenção é remeter o título da música “você nunca caminha sozinho”, com o slogan da empresa “Keep Walking” (continue caminhando, em tradução livre). Segundo a empresa, “por meio de provas e triunfos, Johnnie Walker esteve lá para marcar esses momentos com a possibilidade de esperança e o otimismo compartilhado de dias melhores”.

A fabricante de vestuário esportivo Under Armour lançou uma manifesto que busca incentivar consumidores e funcionários a votarem. No lançamento, o presidente da empresa Patrik Frisk disse: “Estamos aqui para capacitar aqueles que se esforçam por mais. Quero garantir que as pessoas tenham todas as oportunidades de ter sua opinião ouvida e de exercê-la de maneira informada”. A campanha segue nas redes sociais com a #RunToVote

I'm inspired by the run crews, including RIOT Squad, that are taking the @UnderArmour #RunToVote Challenge to the next level by creating run art with a message: #VOTE!

Thank you for encouraging all of us to exercise our right to vote. https://t.co/vaHj2Ccs4x pic.twitter.com/04uptkEgNv

— Patrik Frisk (@PatrikFrisk) November 2, 2020