De Magalu a Wine: promoções para celebrar o aniversário de São Paulo

A comemoração de 467 anos da cidade de São Paulo é uma oportunidade para as empresas se manterem perto dos consumidores, mesmo com a cidade na fase vermelha por conta da pandemia da covid-19. Entre descontos e produtos comemorativos limitados, empresas dos mais variados setores programaram suas ações publicitárias. Veja algumas abaixo.

Magazine Luiza: Durante os dias 23 a 28 de janeiro, o Magalu oferece ofertas especiais no superapp. A empresa oferece frete grátis para toda Grande SP em diversos itens participantes da campanha, com entrega rápida para os clientes e desconto de até 70%. As lojas físicas do Magalu terão ofertas exclusivas e os clientes poderão adquirir qualquer produto da loja e pagar em até 24x sem juros no cartão Luiza.

Perdigão: A marca apresenta a ação Sampadoca, desenvolvida em parceria com a agência DPZ&T que oferece por toda a capital diferentes versões do tradicional sanduíche de mortadela utilizando produtos da linha ouro Perdigão. Mais de 100 padarias participam até dia 25.

Popeyes: A rede de restaurantes preparou um sanduíche de frango marinado por no mínimo 12 horas e empanado à mão. Para completar a receita, o sanduíche leva pão brioche tostado na manteiga, maionese, tomate, presunto, queijo muçarela e picles. A releitura do Bauru com a Seara custa R$23,90 e fica disponível até dia 4 de fevereiro ou enquanto durarem os estoques.

Sampa Week: Dezenas de lojas de variados setores como moda, construção, viagens e alimentação participam de uma ação que oferece descontos na semana do aniversário de São Paulo. Idealizada pela Associação Comercial de São Paulo (ACSP), a iniciativa pioneira tem como objetivo estimular o comércio e cada varejista define suas ofertas. A lista de participantes está no site.

Wine: O e-commerce de vinhos Wine lança uma campanha promocional para compras em suas três unidades da capital paulista, localizadas em Pinheiros, Moema e Jardins. A marca terá mais de 200 rótulos de vinhos e espumantes com descontos de até 30%. Além disso, nas compras acima de R$ 650 o cliente ganha um cooler exclusivo da marca. A promoção é válida até o dia 25 de janeiro, ou enquanto durarem os estoques, e domingo as lojas não abrem.

Youcom: Na compra de três ou mais peças da marca, será aplicado descontos de 20% de desconto em peças já remarcadas. Serão mais de 500 produtos com desconto até dia 31 de janeiro.