Dancinha ou conteúdo educativo? Veja o que realmente engaja nas redes sociais em 2025

Se você trabalha com conteúdo digital, já deve ter se perguntado o que gera mais resultado: vídeos de entretenimento, como dancinhas e trends, ou conteúdos educativos?

A resposta não é definitiva. Especialistas apontam que os dois funcionam, mas cada um cumpre um papel diferente dentro de uma estratégia de conteúdo.

Por que conteúdos educativos funcionam?

Um estudo publicado na plataforma ResearchGate mostrou que conteúdos educativos podem melhorar o aprendizado dos estudantes. A pesquisa revela que, ao estimular a memorização por meio de estímulos visuais e auditivos, os conteúdos têm o poder de ensinar e informar com eficiência.

Além disso, eles tendem a gerar mais salvamentos e compartilhamentos – dois indicadores importantes para o alcance orgânico.

Para negócios que oferecem serviços especializados, produtos com diferencial técnico ou mesmo criadores que querem se destacar, o conteúdo educativo é uma escolha estratégica. Ele posiciona, informa e gera confiança.

Trends ainda funcionam e geram conexão

Mas isso não significa que o entretenimento perdeu espaço. As dancinhas e trends ainda têm força, especialmente para criar conexão emocional com o público.

Participar dessas dinâmicas mostra que a marca está atenta ao que acontece no ambiente digital, reforçando sua presença e proximidade.

Vídeos que misturam informação com leveza estão ganhando espaço nas estratégias de marketing e não por acaso.

Eles ativam o senso de pertencimento, tornam perfis mais acessíveis e, quando bem alinhados aos valores da marca, funcionam como ponte direta com o público.

A lógica também vale para quem busca crescer na carreira. O equilíbrio entre o educativo e o entretenimento pode ser o diferencial. Enquanto ensinar posiciona com autoridade, o conteúdo mais leve aproxima, gera identificação e cria vínculos duradouros.

Saber dosar os dois com estratégia é uma das habilidades mais valorizadas por profissionais de marketing em um cenário cada vez mais competitivo. Mais do que dominar ferramentas, é sobre entender pessoas e saber se comunicar com elas.

