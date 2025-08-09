Cultura virou negócio? Essa é a estratégia número 1 das marcas para conquistar consumidores em 2025

Em um cenário em que consumidores esperam mais do que produtos e serviços, o marketing cultural emerge como uma das frentes mais relevantes para posicionamento de marca e crescimento de resultados.

Mais do que ações promocionais pontuais, trata-se de uma estratégia consistente e alinhada ao propósito empresarial – e que deve ganhar força em 2025.

Cultura como ativo estratégico

A proposta é clara: apoiar a cultura, fomentar a economia criativa e, ao mesmo tempo, gerar valor simbólico e mercadológico para a marca. Isso pode acontecer por meio do patrocínio de um festival de música, da viabilização de uma exposição de arte contemporânea ou até de ações em comunidades periféricas.

O importante é o alinhamento entre o que a marca defende e o que a iniciativa representa.

Quer saber mais sobre o marketing? Inscreva-se AQUI e garanta suas aulas com certificado EXAME + Saint Paul sobre o tema

Autenticidade, representatividade e propósito definem as preferências de consumo.

Segundo dados da Accenture Strategy, 79% dos consumidores brasileiros querem que as empresas se posicionem em relação a assuntos importantes, envolvendo áreas como sociedade, cultura, meio-ambiente e política. Esse comportamento reconfigura o papel da cultura no universo das marcas[/grifar]: não é apenas uma oportunidade estética ou promocional — é um vetor estratégico.

Construção de legado e diferenciação

A diferença entre patrocinar e se envolver culturalmente está na intenção e na execução. Marcas que enxergam o marketing cultural como extensão de seu propósito conseguem construir um legado.

Alguns exemplos de marcas que utilizam dessa estratégia são:

Coca-cola

Ambev

Faber-Castell

BNDES

Três pilares do marketing cultural

Posicionamento com propósito

Marcas conectadas a causas culturais geram vínculos autênticos e relevância duradoura.

Potencial de inovação

Ao acompanhar projetos culturais, empresas se mantêm criativas e em sintonia com tendências socioculturais.

Impacto social e retorno reputacional

O marketing cultural movimenta a economia criativa e fortalece a reputação de forma sustentável.

Profissionais na linha de frente

Para profissionais de marketing, comunicação e branding, entender e aplicar o marketing cultural é uma competência estratégica.

Não se trata apenas de planejar campanhas, mas de atuar como agentes de transformação dentro das empresas.

Quer ser um líder estratégico de marketing na sua empresa? Posicione sua marca no topo com esse pré-MBA

Dominar essa habilidade requer repertório cultural, compreensão de contextos sociais e capacidade de traduzir valores em ações relevantes. O marketing cultural exige visão de longo prazo e articulação com artistas, produtores e comunidades.

Um caminho para o agora — e para o futuro

O marketing cultural demonstra que cultura não é só entretenimento: é plataforma de marca, ferramenta de diferenciação e canal de significado. Em tempos de excesso de informação, comunicar com verdade e propósito é o que garante relevância.

Para marcas e profissionais que desejam crescer de forma sustentável e conectada à sociedade, investir em cultura não é mais uma escolha. É uma necessidade estratégica.

Tenha um marketing estratégico e escale os resultados da sua empresa

De olho nisso, a EXAME, maior plataforma de negócios do Brasil, se une à Saint Paul, uma das melhores escolas de negócios do mundo, para apresentar o Pré-MBA em Marketing: Branding e Performance.

Esse é um treinamento virtual e com certificado, apresentado por Leonardo Cirino, que revela o caminho para conquistar uma posição de liderança nas áreas de Marketing. Durante o treinamento, os alunos irão aprender como:

Transformar desafios complexos em oportunidades de crescimento;

Liderar estratégias de branding e performance;

Impulsionar as vendas dentro da empresa.

Todo esse conteúdo, que soma 3 horas de duração, está distribuído em quatro aulas 100% online (sendo a última delas ao vivo com Cirino), que misturam fundamentos teóricos e práticos. O investimento é de R$ 37,00.

Não perca tempo! Acesse aqui e garanta a sua vaga