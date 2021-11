Crescimento previsível: por que ele vem fazendo as empresas venderem mais

Depois de disseminar, no Brasil, a técnica de inbound marketing – estratégia de comunicação usada para que os clientes encontrem as empresas (e não o contrário) – a RD Station, empresa de tecnologia líder de automação de marketing e vendas, aposta no conceito de crescimento previsível para que as companhias cresçam de forma eficiente, escalável e sem desperdiçar recursos.

O assunto foi destaque, no mês passado, durante o RD Hostel, quando o keynote Daniel Pink, um dos maiores especialistas em negócios do mundo, mostrou a transformação na forma de vender produtos e serviços. “Vendas mudou mais nos últimos 15 anos do que nos 1.500 anteriores”, disse o americano.

Para entender mais a fundo esse conceito – e mostrar como ele pode ser aplicado com sucesso – entrevistamos Luis Lourenço, diretor da RD Station. A seguir, ele explica por que está mais caro captar clientes e como crescer de forma previsível mesmo diante de cenários imprevisíveis.

“Antes, o bom vendedor era aquele que vendia areia no deserto e gelo para esquimó. Hoje é preciso que esse profissional seja mais técnico, processual e focado no problema do cliente e não na solução que tem para vender”, afirma o executivo. Confira, a seguir, a entrevista completa:

Como o marketing vem se transformando nos últimos anos?

A RD Station surgiu há dez anos trazendo um conceito que era novo para o nosso mercado: o inbound marketing. Com o tempo, esse mercado foi crescendo e se desenvolvendo. Há alguns anos não existia o profissional de inbound marketing, por exemplo. Hoje, além dele, existem os profissionais de performance, o growth hacker, e uma série de novas profissões nessa área que surgiram por conta do crescimento da própria indústria.

Um olhar para o funil por inteiro: executivo da RD Station diz que é comum ver, dentro dos departamentos, métricas de vaidade que não necessariamente se convertem em receita Um olhar para o funil por inteiro: executivo da RD Station diz que é comum ver, dentro dos departamentos, métricas de vaidade que não necessariamente se convertem em receita

Captar e reter clientes ficou mais caro?

Ficou porque o conteúdo está mais pulverizado. As empresas têm acesso a redes sociais e ao marketing digital de forma ampla, e acabam tendo de gastar mais com anúncios e na busca por conteúdos únicos, exclusivos e relevantes. Todos esses movimentos de mais empresas entrando no ambiente digital, falando sobre o mesmo assunto e disputando a mesma atenção fazem com que o CPC [custo por cliente] aumente.

Marketing e vendas trabalhando juntos ainda é um desafio?

As empresas precisam pensar em marketing e vendas como duas áreas que se complementam para buscar receita. E isso significa encontrar o canal e o conteúdo que de fato performam melhor quando você olha os dados. Nem sempre é o material mais inovador, mas sim aquele que está posicionado no lugar certo, no canal certo e construído da forma certa para atrair um grande número de pessoas. Tudo isso deve estar conectado com vendas para virar receita no final do funil.

Como se adaptar para conseguir um crescimento previsível?

O primeiro ponto é a mudança de mindset. É marketing e vendas entenderem que apesar das diferenças culturais essas áreas devem ser aliadas e ter como foco o resultado. É comum ver dentro dos departamentos métricas de vaidade que não necessariamente se convertem em receita. É o marketing olhar o funil por inteiro, desde um visitante no site até um cliente e, ao mesmo tempo, vendas entender tudo o que está acontecendo em marketing para fazer a abordagem no tempo certo e de forma personalizada.

Esse contexto muda o estereótipo do profissional de vendas?

Com certeza. Saiu recentemente uma pesquisa anual do LinkedIn dizendo que para 54% dos brasileiros os negócios não são fechados por falta de confiança e carisma. O estereótipo do profissional de vendas cai por terra nesse nosso novo contexto. Crescer hoje não é mais uma estratégia de volume nem de trazer mais leads. Antes, o bom vendedor era aquele que vendia areia no deserto e gelo para esquimó. Hoje é preciso que esse profissional seja mais técnico, processual e focado no problema do cliente e não na solução que tem para vender.

É aí que entra a RD Station?

Sim. Temos um produto de marketing totalmente integrado com o produto de vendas para gerar oportunidades na hora certa, no perfil certo e pelo canal certo. Hoje, nossa plataforma permite ver o funil de ponta a ponta, entender e acompanhar de onde a pessoa está vindo, o problema que ela quer resolver e, assim, permitir com que o vendedor gere valor nessa jornada de compra. Tem sido assim com clientes nossos como o consórcio Magazine Luiza, que fez no ano passado a migração para integrar marketing e vendas (e está batendo todas as metas de vendas) e com a Óticas São José, uma empresa menor que dobrou o volume de oportunidades geradas e triplicou as vendas ao entender os dados e, a partir deles, investir mais naquilo que mais gera receita. Como eu disse, crescer não é estratégia de volume. É estratégia de eficiência.

O segredo é combinar tecnologia com inteligência?

Isso mesmo. É enxergar o que gera mais receita e ter clareza de onde vou fazer com que ela cresça na minha empresa. Quanto melhor for a combinação de ferramentas e análises, maior será a previsibilidade dos crescimentos futuros.

O RD Hostel mostrou também como fazer um bom planejamento para 2022. Por onde começar?

As expectativas esperadas para o ano que vem vão depender da estratégia que a gente constrói. E para isso acontecer e ter um alto nível de assertividade e previsibilidade precisamos entender os dados históricos, olhar para os processos e saber onde alocar recursos para crescer de forma eficiente. Profissionais de marketing: testem, experimentem e analisem o que estão testando. Profissionais de vendas: sejam mais técnicos e entendam as diferenças entre os canais de comunicação. Essa conexão vai ajudá-los a entender o que converte mais e, sobretudo, o que gera mais receita e valor para a empresa e para os clientes. Trabalhem juntos e vocês terão uma visão além do alcance.