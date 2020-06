Covid-19 faz Puma remontar vídeo com Bruna Marquezine em Nova York

Em 3 de março a fabricante de materiais esportivos Puma foi com a Bruna Marquezine para Nova York gravar e fotografar conteúdos que seriam usados para uma nova campanha de marketing da PUMA Future Rider.

A pandemia do novo coronavírus, porém, fez a marca repensar a estratégia, que antes contava com uma presença online e em vários pontos da cidade de São Paulo com aglomerações de pessoas.

Com o material já produzido e um produto a ser lançado, a marca se viu diante de um desafio. ”Após um inúmeras reuniões para redefinir nossa estratégia com nossos times, agências e a própria Bruna Marquezine, chegamos a conclusão que o conteúdo que tínhamos era rico para ser dispensado”, diz Fabio Kadow, diretor de marketing da Puma.

A nova campanha se transformou então em “a mudança começa quando a gente se move”. No vídeo, a atriz é convidada a reviver os momentos da viagem e dizer como se sente assistindo o novo vídeo da campanha.

O vídeo realizado pela Estud.io busca ser saudoso e emotivo. “Acho que o que vai ser do mundo depende muito de quem vou ser, de quem nós seremos”, afirma Bruna Marquezine.

A campanha acaba de ser lançada, nesta sexta-feira, 19, e Exame publica em primeira mão.