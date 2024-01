Corona Cero é escolhida como a cerveja oficial dos Jogos Olímpicos

Nesta sexta-feira, 12, o Comitê Olímpico Internacional (COI) anunciou que a Corona Cero será a cerveja oficial dos Jogos Olímpicos, estendendo sua participação até a edição de Los Angeles, nos Estados Unidos, em 2028.

A parceria abrange não apenas o COI, mas também o Comitê Paralímpico Internacional (IPC) e os Jogos Paralímpicos.

A multinacionaol vai destacar a Corona Cero, com 0,0% álcool, na marca que será exibida nos anúncios durante a realização dos jogos. Segundo o comunicado da cervejaria, a iniciativa "reforça o compromisso do COI e da AB Inbev pelo consumo moderado e um mundo melhor".

De acordo com Thomas Bach, presidente do COI. a parceria com a Corona visa incentivar novos projetos ligados ao esporte e ao desenvolvimento de atletas.

"O COI tem prazer em anunciar essa nova parceria. Dividimos as mesmas premissas de apoio ao esporte e aos atletas. Seguindo a Agenda Olímpica 2020+5, as duas organizações têm contribuído ativamente com o desenvolvimento das metas de sustentabilidade das Nações Unidas", declarou Thomas Bach, presidente do COI.

Em meio ao anúncio, a AB Inbev - empresa detentora de marcas renomadas como Budweiser, Stella Artois, Skol e Brahma - reforçou seu patrocínio ao COI. O acordo, que tem início neste mês, permanecerá vigente até os Jogos Olímpicos de 2028. Neste ano, o torneio ocorrerá em Paris, na França, entre julho e agosto.

"Corona é uma das nossas marcas globais com o maior crescimento, alcançando consumidores em 180 países, e esperamos que Corona Cero ajude no crescimento das cervejas sem álcool, dando luz para a moderação", disse Marcel Marcondes, CMO global da AB InBev.

Já o CEO da AB InBev, Michel Doukeris, declarou em um comunicado: "A nossa parceria com o Comité Olímpico Internacional – COI faz parte de uma longa linha de parcerias desportivas poderosas. Assim como a AB InBev, os Jogos Olímpicos têm uma importante missão e valores compartilhados de unir as pessoas".