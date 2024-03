Coritiba anuncia Diadora como nova fornecedora de material esportivo

Nesta segunda-feira, 4, o Coritiba vai anunciar a Diadora, marca italiana esportiva e um dos principais players do mercado internacional de calçados e vestuários, como a nova fornecedora de materiais esportivos oficiais do clube para os próximos anos. A novidade foi adiantada à EXAME com exclusividade.

O grupo irá substituir a 1909, marca própria que era administrada pela agremiação desde 2019, a qual o clube ainda estuda alternativas para desenvolver novos produtos.

O contrato com a Diadora é o maior com um fornecedor de material esportivo por parte do Coritiba, que não informa valores. O acordo é válido pelos próximos cinco anos e a estreia da coleção está prevista para o mês de junho.

“Mais do que fornecer material esportivo, a parceria com a Diadora representa um grande passo no nosso planejamento. Além de oferecer produtos de alta performance, com padrão de qualidade global, a marca também compartilha da nossa paixão pelo esporte e compromisso com a excelência, impactando diretamente na comunidade e torcedores. É uma marca que já tem uma relação próxima com a torcida alviverde, com memória afetiva muito bacana”, diz Carlos Amodeo, CEO do Coritiba.

A troca do fornecedor de material esportivo faz parte da estratégia da SAF (Sociedade Anônima do Futebol) de valorizar ainda mais suas propriedades comerciais do Clube. O Coxa também contou recentemente com a chegada de um novo patrocinador máster, a Reals, empresa do setor de apostas, e a renovação de parcerias importantes, a exemplo de Neodent, além de outras que serão anunciadas em breve.

“A Diadora será uma aliada importante não só na produção e fornecimento do material esportivo, como também na reformulação dos conceitos das lojas, ampliação e expansão. O Coritiba terá participação ativa no processo de criação, desenvolvimento de novas coleções e liberdade para sugestão de outros projetos especiais”, acrescenta Arnaldo Garcia, diretor de marketing e negócios do Coritiba.

Essa não é a primeira vez que a marca fornece materiais esportivos para o clube. A Diadora vestiu o Coritiba entre os anos de 2006 e 2007, inclusive durante o título do Campeonato Brasileiro da Série B em 2007.

Milton Souza, diretor geral da Diadora no Brasil, reforça que a parceria resgata o bom relacionamento entre a marca e o clube. “Acompanhamos o Coxa por um período de muito sucesso entre o clube e a Diadora, agora queremos apoiar o time neste novo momento, para que a temporada 2024 seja repleta de muitos gols e vitórias”, comenta.

Presente em 60 países, a marca italiana quer retornar o protagonismo do futebol brasileiro em que é reconhecida por ter patrocinadoo jogador Zico, ícone do Flamengo e da Seleção Brasileira, além de ter sido a fornecedora de material esportivo para grandes clubes, como Palmeiras, Atlético-MG, Bahia e o mais recente deles, o Vasco da Gama, de 2018 até 2020.