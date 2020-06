Contra o racismo, P&G doa 5 milhões de dólares e lança campanha em vídeo

A fabricante de bens de consumo P&G é mais uma das empresas a declarar sua posição contra o racismo, impulsionada pelos protestos após a morte de George Floyd nos Estados Unidos.

Por meio de um vídeo de 1 minuto e 15 segundos a empresa pede que as pessoas brancas entendam o seu poder e lutem contra o racismo, numa tentativa de explicar o uso do termo “Black Lives Matter”.

O anúncio, intitulado The Choice, foi criado pela agência Gray e Cartwrig.

“Esperamos incentivar a maioria silenciosa a não funcionar apenas como aliada, mas como advogada e ativista na luta pela igualdade”, disse Damon Jones, diretor de comunicações da P&G.

O executivo também afirmou para a imprensa americana que a empresa está num esforço publicitário multimilionário para o lançamento de outros filmes que apoiam a equidade de grupos minorizados socialmente.

A companhia anunciou também a doação de 5 milhões de dólares por meio do fundo “Take On Race” para apoiar organizações como o Fundo de Educação e Defesa Legal, o YWCA Stand Against Racism e o United Black College Fund.