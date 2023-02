Como o Outback virou uma love brand no Brasil, segundo Renata Lamarco, diretora de marketing

Por Clube CMO*

São 139 unidades de Outback no Brasil. Antes da pandemia, pelo menos nove dessas estavam entre as dez que mais vendiam no mundo. Tendo a loja do Shopping Center Norte hoje ainda como a que mais vende no mundo, a força da marca no Brasil não é fruto do acaso.

Em entrevista no podcast Clube CMO, Renata Lamarco, que está à frente do marketing da Bloomin´ Brands, holding que detém a marca no país, conta como o Outback construiu virou uma love brand no Brasil.

Ela explica que há 25 anos foram construídos três pilares importantes: atendimento, com colaboradores que falam próximo, chamam pelo nome; ambiente, com a temática australiana, o escurinho, o sofá; e os produtos, como a cebola gigante, o chopp na caneca congelada. “Criamos vários ícones. Esses três pilares juntos formam uma experiência. Nascemos com essa essência e a relação com o cliente foi construída no dia a dia”, explica.

Tendo várias ocasiões diferentes acontecendo no Outback, a comunicação reforça essa conexão do cliente com a marca, como convite para quebra da rotina e celebrações. A partir da assinatura “Eu ouvi Outback?”, as campanhas são feitas direcionadas para a época, tema ou necessidade, mas nunca sem perder a essência da experiência que a empresa oferece.

A marca é tão querida no país que tem força de categoria, segundo a executiva. “Quando a gente faz pesquisa, as pessoas dizem eu amo pizza, comida japonesa, Outback...", conta a profissional.

Ao longo da conversa ela fala ainda sobre outros temas como liderança, jornada do cliente, trabalho estratégico com dados, criatividade, carreira e muito mais. Confira o episódio completo abaixo ou pelo canal de sua preferência: Spotify, Deezer, Apple Podcasts e Google Podcasts.

*O podcast Clube CMO faz parte do projeto de membership criado em parceria por EXAME e ZMES. Saiba mais e participe do grupo de líderes de marketing mais exclusivo do Brasil.