Como o Lollapalooza quer ampliar a experiência dos fãs e das marcas

A 11ª edição do Lollapalooza Brasil contará com uma aliada para melhorar a experiência dos fãs, parceiros e patrocinadores. Pela primeira vez, o festival vai utilizar uma ferramenta de inteligência de dados para promover ações mais personalizadas e digitais durante os shows, marcados para ocorrer nos próximos dias 22, 23 e 24, no Autódromo de Interlagos, na zona sul de São Paulo.

A novidade será conduzida em parceria com a Zoox Smart Data, gestora de dados oficial do evento. A empresa de tecnologia e soluções integradas de big data e analytics é responsável por projetos semelhantes realizados anteriormente no The Town e no Rock in Rio, ambos do Grupo Dreamers (assim como o Lollapalooza).

O trabalho envolve reunir a base de informações do público que frequentou o Lollapalooza em anos anteriores, gerenciar e interpretar estes dados com inteligência estratégica para o negócio e acompanhar os passos das pessoas que vão comparecer ao festival em 2024. Isso inclui detalhes sobre audiência, padrões de consumo, localização e tendências.

“A Zoox consegue, por meio da solução de wi-fi instalada, enxergar o comportamento, quase em tempo real, dos participantes, conforme eles se conectam aos pontos de rede espalhados pelo festival. Sabemos, por exemplo, quando um usuário entrou no evento, se foi ao banheiro, onde comeu e bebeu e quais shows assistiu”, explica Rafael Albuquerque, CEO da Zoox.

Os dados coletados se transformam em insights que permitem a administradora do festival e marcas parceiras conhecerem melhor o público presente, facilitando a realização de ações mais otimizadas, desde uma oportunidade de publicidade até a definição de bandas e atrações. O objetivo, segundo a companhia, é aumentar o impacto positivo causado em cada dia de evento e nas edições seguintes.

“Entendemos que o volume de informações não é o principal desafio para os grandes festivais, mas o que é possível fazer com esses dados e de que forma podem ser uma ferramenta para transformar a experiência dos clientes e fãs. Os insights geram ações mais consistentes que aumentam o valor de marca”, diz o executivo.

No evento, as informações podem servir, por exemplo, como fonte para a correção de falhas de forma ágil, bem como para impulsionar times e iniciativas que estejam performando melhor. Além disso, por garantir acesso às preferências e interesses dos consumidores, inclusive com uma perspectiva histórica, a ferramenta também possibilita antecipar tendências e tomar de decisão focadas no longo prazo.

Experiências mais consistentes

Como gestora oficial de dados do The Town, Rock in Rio e Lollapalooza, um dos papéis da Zoox é enriquecer a base de dados já existente de participantes e clientes, criando um perfil comportamental desses stakeholders (públicos interessados) e tornando possível o conceito de hiperpersonalização, também muito presente em empresas do varejo.

Segundo Albuquerque, a empresa de tecnologia conta com um programa de governança em privacidade, que assegura a proteção dos dados dos consumidores, de acordo com as diretrizes da LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados), “não só para cumprir aspectos legais, mas também para estreitar o relacionamento com clientes”.

“As tecnologias envolvidas na inovação do setor de entretenimento encaminham a indústria para a transformação digital e consolidação da cultura data-driven a partir do uso de ferramentas de inteligência orientadas por dados, modelos preditivos e Smart Wi-Fis", diz.

A partir da ferramenta, é possível saber ainda os dias com maior público cadastrado, faixa etária, porcentagem de ingressos vendidos como meia-entrada, quantos são parcelados, o principal gênero presente, renda média dos participantes, escolaridade, onde moram e até qual a bandeira de cartão mais utilizada.

A ideia é que as marcas do festival consigam direcionar interações (nas próprias mídias ou durante o festival nas interações físicas), entendendo realmente o comportamento de consumo dos clientes e entregando materiais que façam mais sentido aos seus interesses.