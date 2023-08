Como a inteligência artificial está transformando o marketing

“Quem aqui usa ChatGPT ou alguma ferramenta de inteligência artificial no dia a dia?” Foi com essa provocação que André Lopes, editor de Inteligência Artificial da EXAME, começou o debate do encontro do Clube CMO, que aconteceu na noite desta quarta-feira 9 na Casa Dupac, em São Paulo.

A pergunta foi dirigida aos membros do Clube, heads de marketing de empresas líderes em seus setores. O tema do encontro foi como a Inteligência Artificial está apresentando soluções para os negócios e transformando o marketing.

Além de Lopes, participaram do debate Fernanda Belfort, head de soluçōes de marketing da Salesforce, e Diogo Cortiz, doutor em tecnologias da inteligência e design digital e estudioso dos impactos da tecnologia na economia global.

A inteligência artificial é uma moda passageira?

Para coisas simples o machine learning funciona bem. Para coisas complexas, as respostas vêm complexas”, diz Fernanda. “Trata-se de uma enorme caixa preta ainda. Como seres humanos estamos acostumados a evoluções lineares, não exponenciais.”

Segundo a executiva da Salesforce, uma grande mudança aconteceu quando se ampliou a abordagem do conhecimento. “No passado, o desenvolvimento de IA acontecia em mundos diferentes, disciplinas apartadas. Mas descobrimos que tudo isso pode ser transforado em linguagem.”

De acordo com Cortiz, todo mundo tem se perguntado se essa é uma onda passageira. “Todo mundo viu o que aconteceu com o metaverso. Mas claramente a resposta aqui é não, não se trata de uma moda passageira. Sabíamos que estávamos perto desse ponto de inflexão e este ano a IA veio com tudo.”

O especialista afirma que essas ferramentas trabalham com algo muito específico que é a inteligência humana, a forma como organizamos o pensamos, nos comunicamos. “Agora temos uma máquina que conversa com a gente, muitas vezes com conteúdo mais persuasivo do que o nosso. As perguntas mais importantes para fazer para o IA são aquelas que não foram feitas.”

O que é o Clube CMO?

O Clube CMO é uma parceria entre a EXAME e a agência de marketing digital Zmes, destinado a líderes de marketing das organizações, entre diretores, CMOs e vice-presidentes. O intuito do clube é possibilitar troca de conhecimento, resolução de problemas e discussões produtivas sobre o mercado publicitário.

Os associados participam de jantares de relacionamento e encontros de learning com especialistas nos temas abordados. Os membros têm participação ativa no conteúdo da EXAME, por meio de podcast, matérias de cobertura dos eventos e coluna do Clube CMO.

O Clube CMO tem patrocínio da HYPR, NEOOH e Salesforce, e conta com apoio a Associação Brasileira de Anunciantes (ABA).

Confira quem participou do encontro de ontem.